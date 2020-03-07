تخصیص ۴.۵ میلیارد تومان اعتبار به مناطق محروم گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر عیسی بابایی اظهارکرد: این نهاد در ۱۱ ماهه امسال خدمت‌رسانی به مناطق محروم را در اولویت کار خود قرار داده و ۴.۵ میلیارد تومان برای کمک به خانوارهای نیازمند مناطق محروم تحت حمایت کمیته امداد اختصاص داده است.

وی با توجه به مشکلات خاص مناطق محروم استان از ابلاغ اعتبارات ویژه‌ای علاوه بر بودجه کمیته امداد خبر داد و خاطرنشان کرد: اعتبار تخصیصی در ۲۹ سرفصل کاری اعم از اشتغال، مسکن، درمان، حمایتی و فرهنگی مددجویان در مناطق محروم صرف شده است.

بابایی با توجه به ضرورت تامین لوازم گرمایشی مددجویان در فصل سرما، عنوان کرد: امسال به مناسبت ۱۴ اسفندماه و روز احسان و نیکوکاری ،۲۴۲ عدد بخاری با اعتباری بالغ بر ۱۴۵ میلیون تومان در بین مددجویان مناطق محروم با ضریب هشت شهرستان های مراوه تپه، داشلی برون و مینودشت تهیه و توزیع شد.

وی با اشاره به سکونت ۲۹ درصد خانوارهای تحت حمایت این نهاد در مناطق محروم استان یادآور شد: کمیته امداد استان گلستان دارای ۲۲ هزار خانوار ساکن در مناطق محروم در ۱۱ شهرستان، ۵۵۸ روستا و ۳۲ دهستان با ضرایب محرومیت ۶، هفت و هشت است.

بابایی بر ضرورت افزایش خدمات‌رسانی در مناطق محروم تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مناطق محروم باید با جدیت بیشتری دنبال شود زیرا رفع فقر و محرومیت از مناطق محروم استان مستلزم توجه، حمایت و همکاری جهادی همه‌جانبه خیران و مسئولان استان است.

وی تصریح کرد: رفع محرومیت و مشکلات مناطق محروم و ایجاد توانمندی فکری، مالی، فرهنگی و معنوی مددجویان، از اهداف کمیته امداد در خدمت‌رسانی به این مناطق است.