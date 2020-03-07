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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۵:۳۶

دکتر امینی در گفتگو با مهر:

تمرینات عباسعلی از دو هفته دیگر آغاز می شود

تمرینات عباسعلی از دو هفته دیگر آغاز می شود

پزشک معالج عضو تیم ملی کاراته بانوان ایران گفت: امور لازم بعد از جراحی از روز گذشته آغاز شده و امیدواریم او بتواند از هفته آینده تمرینات ابتدایی را آغاز کند.

دکتر بابک زرگر امینی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: جراحی بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و عباسعلی امروز در شرایط خوبی از بیمارستان مرخص شد. ضمن اینکه کارهای فیزیوتراپی را از روز جمعه آغاز کردیم.

وی ادامه داد: کلیه کارهای درمانی با کمک و زیر نظر دکتر حسین آبرون آغاز شده و با هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون ایشان فعلاً اینجا هستند تا کارهای درمانی و بازگشت او طبق برنامه پیش برود.

دکتر امینی در مورد اینکه گفته می‌شود درمان رباط صلیبی یک سال زمان نیاز دارد گفت: ما توانستیم با یک روش، رباطی که به طور کامل پاره شده بود را ترمیم کنیم و خیلی امیدواریم او از دو هفته دیگر تمرینات سبک بدنسازی را آغاز کرده و روال کار را طبق برنامه ما پیش ببرد.

وی در پایان گفت: حمیده عباسعلی سهمیه المپیک را کسب کرده و به امید خدا او تا سه ماه آینده با تداوم اجرای برنامه‌های درمانی آماده خواهد شد تا به تمرینات فنی بازگشته و آماده حضور در مسابقات المپیک شود.

کد مطلب 4872409

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