تمرینات عباسعلی از دو هفته دیگر آغاز می شود

دکتر بابک زرگر امینی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: جراحی بسیار خوبی را پشت سر گذاشتیم و عباسعلی امروز در شرایط خوبی از بیمارستان مرخص شد. ضمن اینکه کارهای فیزیوتراپی را از روز جمعه آغاز کردیم.

وی ادامه داد: کلیه کارهای درمانی با کمک و زیر نظر دکتر حسین آبرون آغاز شده و با هماهنگی صورت گرفته با فدراسیون ایشان فعلاً اینجا هستند تا کارهای درمانی و بازگشت او طبق برنامه پیش برود.

دکتر امینی در مورد اینکه گفته می‌شود درمان رباط صلیبی یک سال زمان نیاز دارد گفت: ما توانستیم با یک روش، رباطی که به طور کامل پاره شده بود را ترمیم کنیم و خیلی امیدواریم او از دو هفته دیگر تمرینات سبک بدنسازی را آغاز کرده و روال کار را طبق برنامه ما پیش ببرد.

وی در پایان گفت: حمیده عباسعلی سهمیه المپیک را کسب کرده و به امید خدا او تا سه ماه آینده با تداوم اجرای برنامه‌های درمانی آماده خواهد شد تا به تمرینات فنی بازگشته و آماده حضور در مسابقات المپیک شود.