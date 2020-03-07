به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خادمی ظهر امروز در حاشیه بازدید از بیمارستان امام حسن (ع) بجنورد و تقدیر از تلاشهای کادر درمانی و بهداشتی، عنوان کرد، تاریخ این سرزمین هیچگاه مجاهدت شما عزیزان را فراموش نخواهد کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسانشمالی افزود: شیوع ویروس کرونا و آسیبهای سنگین گسترش آن در جامعه اگر یک تصویر اندوهناک و تلخ برای مردم است، اما از آن طرف تلاشهای خاضعانه و بیمنت شما تصویر زیبا و جاودانه همیشه تاریخ است.
خادمی با اشاره به نامگذاری روز میلاد حضرت زینب (س) به نام روز پرستار این را نشانهای از تقدس فعالیت پرستاران برشمرد و گفت: مجاهدتهای کادر درمانی و بهداشتی مصداق جهاد است.
در این دیدار که جمعی از معاونین و کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی خراسان شمالی حجتالاسلام خادمی را همراهی میکردند، با اهدای گل از زحمات جهادی کادر درمانی و بهداشتی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) بجنورد تقدیر کردند.
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