پلمب کارگاه تولید ماسک غیر بهداشتی در مرودشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل زراعتیان گفت: مأموران پلیس دایره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مرودشت در پی کسب خبری مبنی بر تولید ماسک غیر بهداشتی در یک کارگاه زیرزمینی در سطح شهرستان، با توجه به حساسیت در پی شیوع ویروس کرونا و سوءاستفاده سودجویان از این موقعیت، موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مقام قضائی همراه با کارشناسان شبکه بهداشت از محل مذکور بازدید به عمل آوردند که در نتیجه بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد در این کارگاه به روش غیر مجاز و غیر بهداشتی ماسک تولید و سپس در بازار به فروش می‌رسد.

سرهنگ زراعتیان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این کارگاه تعدادی ماسک بدون فیلتر، مقداری پارچه معمولی تعدادی نخ ماسک و رول نخ نگهدارنده ماسک کشف کردند.

وی ادامه داد: تمامی اقلام کشف شده در این عملیات تحویل شبکه بهداشت شهرستان مرودشت شده و با حکم مقام قضائی محل نیز پلمپ و در این رابطه دو متهم دستگیر و تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان مرودشت در پایان گفت: با توجه به نیاز شدید مردم به ماسک و لوازم بهداشتی، برخی از افراد سود جو به دنبال تولید غیر بهداشتی و توزیع خارج از شبکه این لوازم هستند ولی باید بدانند پلیس اجازه چنین کاری را به آنان نخواهد داد و برابر قانون و قاطعانه با سودجویان برخورد می‌کند.