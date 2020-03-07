بستن درب ادارات و نهادهای عمومی استان سمنان غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی ظهر شنبه در نشست کمیته زیستی کارگروه مبارزه با کرونا در استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه بستن درهای ادارات و نهادهای عمومی بدون کسب مجوزهای لازم ممنوع است، ابراز کرد: برپایی «میز خدمت» به هیچ عنوان به معنای بسته شدن درهای ادارات، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و خدمات رسان نیست.

وی افزود: میز خدمت به دو صورت الکترونیکی و حضوری ارائه خدمت می‌کند و در آن، کارشناس خبره‌ای در ورودی ادارات حضور خواهد داشت و به جای اینکه ارباب رجوع در واحدهای مختلف سرگردان شود، درخواست او به‌صورت الکترونیکی و سیستمی به واحدهای ذی‌ربط ارجاع می‌شود و این به معنای مجوز بستن درهای ساختمان‌های اداری نیست.

گلایه برخی شهروندان در خصوص تعطیلی برخی ادارات

رئیس کمیته بازرسی و ارزیابی ستاد مبارزه با کرونا در استان سمنان تاکید کرد: گلایه‌های جمعی از شهروندان سمنانی مبنی بر بسته بودن دربهای ساختمان‌های اداری شهرداری سمنان امروز در رسانه‌ها منتشر شده بود.

شریفی افزود: در روزهای گذشته اقشار مردم در قالب نیروهای بسیجی برای همکاری با پزشکان، پرستاران و کادر خدماتی در بیمارستان‌های استان اعلام آمادگی کردند که این اتحاد و همدلی برای ریشه‌کنی کرونا ویروس بسیار ارزنده و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه گندزدایی سطل‌های زباله در معابر شهری و روستایی استان به صورت مستمر و روزانه در حال انجام است، گفت: برخی از شهروندان تاکنون شیوع کرونا ویروس را درک نکرده‌اند که باید با اطلاع‌رسانی‌های دقیق و همه‌جانبه برای رفع این چالش اقدام کرد و این در حالی است که مقابله با تهدیدهای زیستی برای مهار شیوع کرونا ویروس در اولویت قرار داشته و حفاظت از اماکن حساس استان با تلاش نیروی‌های نظامی و انتظامی در دست اجرا است.