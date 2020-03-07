دستگیری عامل برداشت غیرمجاز از حساب بانکی ۴۴۳ شهروند ملایری

سرهنگ محمد باقر سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکایت چند نفر از شهروندان شهرستان ملایر مبنی بر برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی آنها به‌صورت اینترنتی و از طریق فضای مجازی، پرونده به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتای شهرستان ملایر قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی کارشناسان پلیس فتا و تحقیقات علمی و گسترده و بکارگیری شگردهای خاص پلیسی، متهم شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ باقری بیان کرد: با انجام کارشناسی و استفاده از ادله دیجیتالی ارتکاب جرم در فضای مجازی، اطلاعات ۴۴۳ کارت بانکی از کیس رایانه این متهم کشف شد که اقدامات فنی و تخصصی به منظور پیگیری شکایت شاکیان در شهرستان ملایر که در حال حاضر تعداد آنها ۴۵ نفر است و همچنین سراسر کشور در دست پیگیری پلیس فتا قرار دارد.

وی در ادامه سخنان خود در تشریح شیوه و شگرد این کلاهبردار اینترنتی، تصریح کرد: شیوه‌های این فیشینگ کار حرفه‌ای شامل طراحی و انتشار درگاه‌های پرداخت جعلی، استفاده غیر مجاز از کارت‌های بانکی دیگران، ساخت کانال‌های با عناوین فریب دهنده و تبلیغات با موضوع‌های مختلف از جمله فروش بسته اینترنتی نیم بها بوده که در نهایت افراد فریب خورده را به یکی از درگاه‌های بانکی مورد نظر هدایت کرده و سوژه‌های مورد نظر نیز با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی برای پرداخت هزینه فعال‌سازی با پیغام خطا مواجه شده و پس از گذشت چند روز مبالغ از حساب آن‌ها کم می‌شد.

سرهنگ باقری اظهار داشت: مجرمان اینترنتی همواره به دنبال جلب اعتماد قربانیان به بهانه‌های مختلف و فریبنده هستند لذا تاکید می‌شود کاربران فضای مجازی آگاهی خود را نسبت به تشخیص سایت و درگاه اصلی از جعلی افزایش دهند، همچنین نرم افزارهای مورد نیاز تلفن همراه هوشمند خود را از سایت‌های معتبر و رسمی تهیه کرده و مراقب باشند تا در دام کلاهبرداران سایبری نیفتند.

فرمانده انتظامی شهرستان ملایر گفت: از مردم درخواست می‌شود به هیچ وجه اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران و کاربران ناشناس قرار ندهند و در هنگام خریدهای اینترنتی و پرداخت وجه از طریق درگاه‌های بانکی به اصالت و جعلی نبودن این درگاه‌ها دقت کامل داشته باشند و موارد مشکوک را بلافاصله با پلیس فتا در میان بگذارند.





