متخلف شکار دراج در شوشتر دستگیر شد

بهروز نجاتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عملیات گشت و کنترل تخلفات شکار و صید، یگان حفاظت محیط زیست این اداره و در حوالی روستای نورعلی از توابع این شهرستان یک شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند و از وی لاشه سه قطعه پرنده حمایت شده دراج به همراه یک قبضه اسلحه شکاری دارای مجوز حمل کشف و ضبط شد.

وی افزود: سلاح مکشوفه بر اساس ماده ١۴ قانون شکار و صید تا زمان صدور رأی دادگاه نزد این اداره توقیف و متخلف برای سیر مراحل قانونی و معرفی به مراجع قضائی به اداره راهنمایی شد.

نجاتی بیان کرد: بر اساس مصوبه شماره ۴۴٢ شورای عالی حفاظت محیط زیست، بهای ضرر و زیان ناشی از شکار هر قطعه دراج مبلغ ۶ میلیون ریال تعیین شده است که متخلف باید علاوه بر جریمه کیفری که از سوی دادگاه تعیین می‌شود، پرداخت کند.