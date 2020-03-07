به گزارش خبرنگار مهر، امیر بینایی بعدازظهر شنبه در کمیته بهداشت و سلامت کارگروه مبارزه با کرونا در سمنان به میزبانی استانداری ضمن بیان اینکه بهرهگیری از ظرفیت تمامی دستگاههای اجرایی برای مهار کرونا ویروس اجتنابناپذیر است، اظهار داشت: سازمانهای مردمنهاد استان با ظرفیتهای خوبی که دارند میتوانند برای مقابله با ویروس کرونا همکاری کنند.
وی با اشاره به اینکه اهمیت مقابله با کرونا ویروس مانند شرایط جنگی است، خاطرنشان کرد: باید با تمام توان برای رفع چالشهای کنونی اقدام کرد و از هر فرصتی برای فرهنگسازی در بین آحاد مردم و آموزش دهی نکات بهداشتی به آنها استفاده کنیم.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان با تأکید بر اینکه مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی باید در این مقطع زمانی پایکار باشند، تصریح کرد: اعضای کمیته بهداشت و سلامت کارگروه مبارزه با کرونا در استان با جدیت تمام برای در گام اجرایی قرار گرفتن مصوبههای استانی کارگروه مقابله با کرونا اقدام کنند.
بینایی بابیان اینکه عزم همگانی نقش مؤثری در مهار کرونا ویروس در استان سمنان ایفا میکند، ابراز داشت: در چارچوب قانون وظایف کمیتههای مختلف برای مقابله با کرونا ویروس مشخص است و باید بهصورت ساماندهی شده برای اجرای مصوبهها تلاش شود.
وی گفت: درگیرشان مردم در بحث کرونا ویروس باید به حداقل برسد و بهداشت و سلامت مردم اولویت مسئولان در این مقطع زمانی است.
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