دستگیری سارق به عنف با ۱۵ فقره سرقت در اهواز

سرهنگ محسن دالوند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت به عنف گوشی تلفن همراه توسط راکب موتورسیکلت در برخی از نقاط شهر اهواز، بررسی موضوع و دستگیری سارق در دستور کار مأموران انتظامی اهواز قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۲۲ با کار اطلاعاتی و گشت زنی‌های نامحسوس و هدفمند سارق را درحالی‌که با پرسه زدن در کوچه‌های خلوت قصد سرقت از یک شهروند را داشت، شناسایی کرده و در یک اقدام ضربتی دستگیر کردند.

این مقام انتظامی عنوان کرد: متهم پس از شناسایی توسط مالباختگان، در بازجویی‌های پلیس به ۱۵ فقره سرقت به عنف گوشی تلفن همراه در نقاط مختلف شهر اهواز اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی اهواز با بیان اینکه بازسازی صحنه سرقت با حضور ۱۵ مالباخته و متهم انجام شد، بیان کرد: سارق پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.