تقدیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از تلاش های جامعه پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه‌ای به سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از تلاش‌های بی‌وقفه و خالصانه نظام سلامت کشور در مبارزه با ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.

متن این نامه به شرح زیر است:

"بسم الله الرحمن الرحیم‌



جناب آقای دکتر نمکی

وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا

سلام علیکم،

بار دیگر و در برهه‌ای خطیر از حیات ملت بزرگ ایران اسلامی، فرزندان سفید پوش این ملت که وظیفه دفاع از سلامت کشور را بر عهده دارند؛ افتخار بزرگی آفریدند و در دفاع از مرزهای سلامت جامعه در مقابل ویروس منحوس کرونا حماسه‌ای دیگر خلق کردند.

این فرزندان غیور ملت ایران که در همه عرصه‌های خطر از دفاع مقدس گرفته تا بلایای طبیعی سپر مدافع ملت عزیز ایران اسلامی بوده‌اند، در میدان مبارزه با ویروس کرونا نیز تاکنون خوش درخشیده‌اند و با به خطر انداختن جان خود ظرفیت های تامین سلامت عمومی و مبارزه فراگیر با کرونا را تقویت کرده اند.

وجدان بیدار ملت قدرشناس ایران امروز شاهد است که کادر پزشکی و مدافعان سلامت ملت چگونه از راحتی و آسایش خود گذشته‌اند و در سنگر دفاع از سلامت جامعه حضور یافته‌اند و بدون هیچ‌گونه چشمداشت مالی و با توکل به خداوند متعال تلاش می‌کنند تا از سلامت و بهداشت جامعه در مقابل ویروس کرونا دفاع کنند.

بدیهی است توفیق در تامین سلامت عمومی محصول همت دولت محترم و همه وزارتخانه ها، نهادها و شرکت های حاکمیتی و بخش خصوصی مرتبط با بهداشت و سلامت است که سزاوار است از همه کسانی که در این مسیر یاری رسان بوده اند، تشکر و قدردانی شود.

خوشبختانه همه آحاد ملت ایران و در راس آن‌ها رهبر حکیم و فرزانه انقلاب «مدظله‌العالی» مراتب تشکر و تقدیر خود را از تلاش‌های بی‌وقفه و خالصانه نظام سلامت کشور اعلام کرده‌اند و اینجانب نیز به همین دلیل وظیفه خود دانستم تا مراتب تشکر و سپاس خالصانه خود و همچنین کارکنان دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی را خدمت جنابعالی و همه همکاران خدوم و زحمتکش شما ابراز کنم.

به حول و قوه الهی و دعای خیر مردم مسلمان ایران در ایام ماه مبارک رجب ان‌شالله سایه این مشکل از کشور و میهن عزیرمان برچیده خواهد شد. اطمینان دارم با تلاش تخصصی و بهره گیری از همه امکانات از جمله فناوری های سلامت الکترونیک بزودی شاهد خبرهای خوب در کشور خواهیم بود.

بار دیگر به جنابعالی و همه همکاران خسته نباشید گفته و توفیقات الهی را برای جامعه پزشکی کشور در این عرصه و همه عرصه‌های دفاع از بهداشت و سلامت ملت ایران را از درگاه خداوند متعال خواستارم.

سعید رضا عاملی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی"