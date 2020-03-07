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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۰۹

به جز کاشان و آران و بیدگل؛

تعداد افراد مبتلا به کرونا در استان اصفهان به ۲۳۴ نفر رسید

تعداد افراد مبتلا به کرونا در استان اصفهان به ۲۳۴ نفر رسید

اصفهان- سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در استان اصفهان تا امروز (هفدهم اسفند ماه) را ۲۳۴ نفر اعلام کرد.

آرش نجیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اعلام آخرین آمار مبتلایان به بیماری کرونا در اصفهان تا امروز هفدهم اسفندماه اظهار داشت: به جز کاشان و آران و بیدگل، تاکنون تست ۸۶۷ مورد از افراد مشکوک به کروناکووید ۱۹در سطح شهر و استان اصفهان در دانشگاه علوم پزشکی انجام شده که از این موارد تست ۶۳۳مورد منفی و تست ۲۳۴نفر مثبت اعلام شده است.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، افزود: از این تعداد ۱۴۷نفر مرد و ۸۷ زن هستند که ۲۰۶ نفر بستری هستند و ۱۷ نفر مرخص شده اند و ۱۱ نفر جان باخته اند.

نجیمی اظهار کرد: علاوه بر اصفهان، ۱۳ شهرستان دیگر اصفهان نیز درگیر این بیماری هستند که تاکنون اصفهان ۱۲۶مورد، اردستان ۱۱ مورد، چادگان یک مورد، خمینی شهر ۴ مورد، خوانسار ۳ مورد، سمیرم ۱ مورد، شاهین شهر ۱۳ مورد، شهرضا ۸ مورد، فریدن ۲ مورد، فلاورجان ۷ مورد، گلپایگان ۳ مورد، لنجان ۱۰مورد، مبارکه ۱۰مورد، نایین ۶ مورد، نجف آباد ۱۶ مورد و نطنر ۱۳ مورد از موارد قطعی ابتلا به کرونا کووید ثبت شده است.

وی افزود: میانگین سنی مبتلایان به کرونا کووید ۱۹، ۵۷سال بوده است.

کد مطلب 4872480

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