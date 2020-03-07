بیمارستان طالقانی آبادان جوابگوی بیماران کرونا است

شکرالله سلمان زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعداد بیماران تحت مراقبت بیان کرد: در حال حاضر بیماران بستری شده بر اثر ویروس کرونا به ۵۵ رسیدند و در حال حاضر تحت مراقبت هستند.

وی افزود: روز گذشته ۱۸ مورد بستری و هشت مورد بیمار ترخیصی داشتیم که این روند نشان‌دهنده‌ی سیر بهبودی است و امید می‌رود با رعایت موارد بهداشتی ذکر شده، شاهد کاهش هر چه بیشتر موارد مشکوک به کرونا ویروس باشیم.

سلمان زاده با ذکر دو مورد فوت بر اثر بیماری کرونا، عنوان کرد: محدود کردن زمان کار ادارات دولتی و خصوصی موجب افزایش ازدحام جمعیت در این ساعات و در نتیجه افزایش احتمال شیوع بیماری شد؛ لذا با هدف کنترل جمعیت مراجعه‌کننده، ساعات کار به شکل قبل برگشته است.

این مقام مسئول ضمن تأکید بر لزوم ضدعفونی کردن اماکن عمومی بیان کرد: پاشیدن مایع ضدعفونی‌کننده در هوا هیچ سودی ندارد و باید روی سطوح و مکان‌های تردد مردم پاشیده شود.

وی ادامه داد: همکاران ما با نظارت بر تهیه مواد ضدعفونی کنند، اطمینان حاصل کنند که مواد تأثیرگذاری لازم را داشته باشد.

سلمان زاده با اشاره به بیمارستان شادگان گفت: در بیمارستان شهید معرفی زاده از یک ماه قبل برای پذیرش بیماران مبتلا به کرونا ویروس تدارک دیده بودیم و در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم.

سلمان زاده عنوان کرد: اگر شرایط با همین روند ادامه پیدا کند، بیمارستان شهید طالقانی آبادان جوابگوی بیماران خواهد بود ولی در شرایط بدتر نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است.

وی همچنان از مردم خواست تا در منازل خود بمانند و از حضور در تجمع‌ها خودداری کنند.