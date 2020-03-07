حبیب یزدان‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تنها یک مرکز اقامتی فعال در هر یک از شهرهای استان، آن هم در مواقع اضطرار و با تمهیدات ویژه اقدام به پذیرش مسافر می‌کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی افزود: این مراکز به هیچ عنوان حق پذیرش مسافر از مبدأ استان‌های با شیوع بالای ویروس کرونا را ندارند و تاکنون نیز موردی مبنی بر پذیرش این مسافران مشاهده نشده است.

وی با تأکید بر اینکه کمیته گردشگری ذیل ستاد مبارزه با کرونا در خراسان شمالی و در محل اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تشکیل‌شده و به‌دقت موارد رصد و تصمیم‌گیری می‌شود، افزود: به‌صورت روزانه بر روند اجرای دستورالعمل‌های مقابله با کرونا که از سوی مقام عالی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز ستاد استانی ابلاغ شده است، نظارت داریم.

یزدان‌پناه با اشاره به تشدید نظارت‌ها، تصریح کرد: این نظارت‌ها با تأکید بر رعایت موازین بهداشتی به‌صورت روزانه انجام می‌شود و مدیران واحدهای زیرمجموعه ملزم به اجرای دستورالعمل‌های مربوطه و ضدعفونی مداوم محل فعالیت خود هستند.