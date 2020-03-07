شهروندان تهرانی خانه تکانی را به تعویق بیندازند

به گزارش خبرگزاری مهر، صدرالدین علیپور مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند در گفت و گوی تلفنی با رادیو سلامت با اشاره به تمهیدات سازمان متبوع خود برای کنترل شیوع ویروس کرونا گفت: اقدامات ویژه سازمان پسماند از دو هفته پیش و همزمان با اقدامات سایر کشورها آغاز شد. در ابتدا تلاش کردیم کارگرانی که در مراکز دفع و دفن زباله فعال هستند و کارگران خدمات شهری که در سطح شهر مشغول اند را به امکانات محافظتی و مراقبتی مانند دستکش و ماسک تجهیز کنیم.

وی ادامه داد: در گام دوم، همزمان با شیوع ویروس کرونا در ایران، به دلیل احتمال وجود پسماندهای آلوده مانند دستکش و پد در پسماندهای خانگی، در اتفاقی هماهنگ مراکز تفکیک پسماند را در مناطق و مرکز آرادکوه تعطیل کردیم. این تعطیلی با پرداخت حقوق کارگران تا ۱۵ فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

علیپور با بیان اینکه همزمان با شیوع ویروس کرونا، یکی از مشکلات موجود رهاسازی دستکش و ماسک در معابر و ترکیب آنها با پسماندهای عادی در مخازن است، گفت: برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در افراد زباله گرد و انتقال آن به سایر شهروندان، با دادستانی مکاتبه کردیم و خواستار ممنوعیت کامل زباله گردی و تفکیک پسماند از سطح مخازن شدیم. در نهایت با دستور دادستان محترم به نیروی انتظامی، در این روزها به طور جدی با پدیده زباله گردی برخورد می شود که همین امر موجب شده تا کمتر شاهد حضور زباله گردها باشیم. البته امیدواریم با اجرای موفق طرح کاپ (کاهش پسماند) در آینده شاهد کم رنگ شدن هر چه بیشتر این پدیده مذموم در شهر باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع پسماندهای پزشکی پرداخت و عنوان کرد: در این خصوص، تلاش کردیم تا تعداد ناوگان های جمع آوری و حمل پسماند را افزایش دهیم که البته این مورد شامل پسماندهای عادی هم می شود؛ تحت این شرایط دفعات جمع آوری بیشتر شده تا پسماندها در زمان کمتری به ویژه از بیمارستان جمع آوری شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ادامه داد: در مورد بیمارستان هایی که ایزوله هستند و بیماران مبتلا به کرونا را به طور ویژه پذیرش می کنند نیز ناوگان جداگانه ای پیش بینی کردیم و تمهیدات حفاظتی خاصی برای کارگران در نظر گرفتیم. سایت ویژه ای هم برای دفن این نوع پسماند در نظر گرفتیم و عمق دفن و آهک پاشی را بیشتر کردیم تا اثرات آن برای محل دفن و کارگران به حداقل برسد.

علیپور با بیان اینکه در کنار کادر درمانی، پاکبانان یکی از اقشاری هستند که این روزها در خط مقدم خدمات رسانی به مردم فعالیت می کنند، خطاب به شهروندان گفت: توصیه ما به شهروندان این است که خانه تکانی را به تعویق بیاندازند و پسماند کم تری تولید کنند. کاهش دورریز مواد غذایی، اجتناب از ریختن مایعات به داخل پسماند و کاهش مصرف مواد یک‌بار مصرف از دیگر موضوعاتی است که در این شرایط باید از سوی شهروندان مورد توجه قرار بگیرد.

وی همچنین از شهروندان خواست تا دستکش و ماسک را پس از استفاده داخل پلاستیک جداگانه ای قرار دهند و در آن را گره بزنند و داخل مخازن بیندازند. همچنین شهروندان سعی کنند حدود ساعت ۲۰ پسماند خود را داخل مخازن قرار دهند.

در پایان با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان دستکش و ماسک های خود را در سطح معابر رها نکنند، بیان کرد: امیدواریم با رعایت این موضوعات، سرعت و چرخه انتقال ویروس کرونا کم تر شود تا شاهد کاهش روند شیوع و بازگشت به روال عادی زندگی باشیم.