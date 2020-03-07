ورود مسافر به چهارمحال وبختیاری ممنوع شد/ استقرار ایست های بازرسی

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس در چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ورود مسافر و گردشگر به چهارمحال و بختیاری ممنوع است، اظهار داشت: ایستهای بازرسی در ورودهای استان مستقر میشوند.
وی اظهار داشت: اجازه ورود به خودروهای مسافران و گردشگران به سطح استان داده نمیشود.
استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در حال حاضر تنها خودروهای شخصی اهالی چهارمحال و بختیاری، خودروهای حامل مواد غذایی و کالاهای اساسی میتوانند به استان وارد شوند.
وی بیان کرد: استان چهارمحال و بختیاری شرایط میزبانی از مسافران و گردشگران را ندارد.
وی تاکید کرد: مسافران و گردشگران تنها میتوانند از محورهای ترانزیتی استان عبور کنند.
استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای مقابله با ویروس کرونا، بیان کرد: تمام امکانات برای مقابله با این ویروس در سطح استان در نظر گرفته شده است.
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