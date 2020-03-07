  1. استانها
  2. یزد
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۲۴

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی یزد:

پخش شربت و شیرینی در سالروز میلاد امام علی(ع) ممنوع شد

پخش شربت و شیرینی در سالروز میلاد امام علی(ع) ممنوع شد

یزد ـ مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی یزد از ممنوعیت پخش شربت و شیرینی در خیابان‌های یزد در سالروز میلاد حضرت علی (ع) خبر داد.

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و شیوع و انتشار گسترده ویروس کرونا از مردم می‌خواهیم به توصیه‌های بهداشتی توجه کرده و از توزیع غذا و شربت و شیرینی خودداری کنند.

وی تاکید کرد: مردم از تجمع در خیابان‌ها و توزیع شربت و شیرینی خودداری کنند تا وضعیت به سرعت عادی شود.

جعفری عنوان کرد: این امر توسط ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان یزد مصوب شده و با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کرد: مردم نیز از مصرف شربت و شیرینی و چای که در خیابان‌ها به مناسبت اعیاد توزیع می‌شود، خودداری کنند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.

کد مطلب 4872503

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها