پخش شربت و شیرینی در سالروز میلاد امام علی(ع) ممنوع شد

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال با توجه به شرایط خاص حاکم بر کشور و شیوع و انتشار گسترده ویروس کرونا از مردم می‌خواهیم به توصیه‌های بهداشتی توجه کرده و از توزیع غذا و شربت و شیرینی خودداری کنند.

وی تاکید کرد: مردم از تجمع در خیابان‌ها و توزیع شربت و شیرینی خودداری کنند تا وضعیت به سرعت عادی شود.

جعفری عنوان کرد: این امر توسط ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا استان یزد مصوب شده و با افراد متخلف برخورد خواهد شد.

مدیر سلامت محیط و کار دانشگاه علوم پزشکی یزد تاکید کرد: مردم نیز از مصرف شربت و شیرینی و چای که در خیابان‌ها به مناسبت اعیاد توزیع می‌شود، خودداری کنند تا از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شود.