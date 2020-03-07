فعالیتهای جهادگران اصفهانی برای جلوگیری از شیوع کرونا در نصف جهان

محمد کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از ابتدای اسفندماه با شیوع ویروس کرونا کووید ۱۹ ستاد جهادی مبارزه با کرونا تشکیل شد، اظهار داشت: این ستاد در پنج محور اهداف خود را دنبال می کند.

وی افزود: در محور اول، از تلاش کادر درمانی بیمارستانهای معین مقابله باکرونا کووید ۱۹ با شاخه گل و لوح تقدیر تکریم شد.

رئیس مجمع جهادگران استان اصفهان بیان داشت: در گام دوم با همکاری شرکت دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا و پشتیبانی مالی سپاه پاسداران و همراهی دانشگاه آزاد اسلامی استان، خط تولید محلول ضدعفونی کننده با تولید روزانه ۱۵۰۰ بطری محلول راه اندازی می شود.

وی با بیان اینکه توزیع موادضدعفونی کننده در مناطق کمتر برخوردار اصفهان از فعالیت های دیگر ستاد جهادی مبارزه با کرونا است، گفت: در کنار توزیع مواد ضدعفونی کننده با همکاری دانشجویان علوم پزشکی موارد پیشگیری به شهروندان آموزش داده می شود.

کریمی با اعلام اینکه از روز دوشنبه غرفه های مشاوره و آموزش در سطح شهر اصفهان برگزار می شود، افزود: این غرفه ها در حوزه آموزش فعالیت دارند و گروهی هم با اعزام به مکانهای عمومی به ضدعفونی و گندزدایی فعالیت دارند.

وی ابراز داشت: تولید محتوا به شکل تیزرهای آموزشی در ۵ قسمت و آموزش های پیشگیری از کورنا کووید ۱۹ از اقداماتی است که در حال انجام است.