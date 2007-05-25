" نسل بر باد رفته " آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، این رمان را می توان یک رمان منطقه ای و ضد جنگ دانست. " نسل بر باد رفته " رمانی تاریخی - اجتماعی است که شرایط زندگی در اتریش را در آغاز سده بیستم، شروع جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری بزرگ اتریش شرح می دهد.

راوی داستان با زبانی ساده زندگی دوست دوران کودکی خود " آرنولد سیپر " را توصیف می کند. این دوست که نماینده نسل مردم ساده اتریش و اروپاست، در رویاهای پدر باید آینده ای خوب داشته باشد اما شرکت در جنگ جهانی اول و شرایط سخت دوره بعد از جنگ، ازدواج با زنی هنرپیشه و همکاری با صنعت نوپای سینما، زندگی آرنولد را دگرگون می کند.

یوزف روت نویسنده اثر در سنین جوانی به عنوان سرباز در جنگ جهانی اول شرکت کرد و فجایع آن را از نزدیک لمس نمود و همین مسئله تاثیراتی منفی در ذهن او برجای گذاشت. او پس از جنگ به روزنامه نگاری و رمان نویسی پرداخت. از دیگر آثار روت می توان رمان های " ایوب " ، " غول " و " توت فرنگی " را نام برد. وی در سال 1939 در پاریس چشم از جهان فرو بست.

" نسل برباد رفته " در 184 صفحه با قیمت 2200 تومان از سوی انتشارات ترفند به پیشخوان آمده است.