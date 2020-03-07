۴ کیلو هروئین در قزوین کشف شد

سرهنگ فرهاد علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین – زنجان به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: از کوله پشتی همراه یکی از مسافران مقدار ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و متهم دستگیر شد.

سرهنگ علی بیگی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.