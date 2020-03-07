  1. استانها
  2. قزوین
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۲۹

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین:

۴ کیلو هروئین در قزوین کشف شد

۴ کیلو هروئین در قزوین کشف شد

قزوین- سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین از کشف بیش از ۴ کیلو هروئین در قزوین خبر داد.

سرهنگ فرهاد علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان حین کنترل خودروهای عبوری در آزاد راه قزوین – زنجان به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک و آن را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرپرست پلیس مبارزه با مواد مخدر استان تصریح کرد: از کوله پشتی همراه یکی از مسافران مقدار ۴ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف و متهم دستگیر شد.

سرهنگ علی بیگی با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی شد از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات در زمینه فعالیت افراد در تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4872510

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها