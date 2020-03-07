هیچ احتکاری توسط واحدهای سوپرمارکت در شیراز صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کشاورز شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه واحدهای تحت نظارت این اتحادیه آماده ارائه محصولات ضد عفونی به مردم هستند بیان کرد: تنها یکی از مواد ضدعفونی کننده مورد تقاضای مصرف کننده نهایی در واحدهای عرضه کننده این اتحادیه وجود نداشت که بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده ژل های ضدعفونی کننده دست نیز در میان واحدهای عرضه کننده توزیع شده است.

وی در خصوص نحوه قیمت گذاری خاطرنشان کرد: واحدهای عرضه کننده و سوپرمارکت‌ها کالاها را از طریق واسطه‌ها نسبت به خریداری اقدام می‌کند زمانی که قیمت تمام شده خرید واحد افزایش پیدا کند و در نتیجه قیمت ارز نیز افزایش کمی خواهد داشت.

کشاورز افزود: تمام کالاهایی که در سوپرمارکت‌ها عرضه می‌شود دارای قیمت تمام شده بوده است و این واحدها نیز بر اساس قیمت روی کالا نسبت به عرضه محصولات اقدام می‌کند تنها در قیمت گذاری برخی از محصولات خارجی شاهد افزایش قیمت بوده‌ایم.

او با رد هرگونه شایعه مبنی بر احتکار توسط سوپرمارکت‌های سطح شهر شیراز اظهار کرد: هیچکدام یک از واحدهای عرضه کننده و سوپرمارکتهای سطح استان احتکاری در آنان صورت نگرفته و دستکش و مواد ضد عفونی کننده نیز با توجه به ایامی که در آن قرار گرفته‌ایم و نزدیک به سال نو است به وفور در سوپر مارکت ها وجود دارد.

رئیس اتحادیه خواربار و سوپرمارکت اضافه کرد: برخی در فضای مجازی نسبت به ایجاد شایعه در خصوص احتکار توسط سوپرمارکت‌ها اقدام کرده بودند که این موضوع از طریق اتحادیه و اتاق اصناف از کانال قوه قضائیه در حال پیگیری است.

کشاورز افزود: بر اساس شایعات ١٧ هزار لیتر و ۷ میلیون ماسک توسط واحدهای عرضه کننده احتکار صورت گرفته که این میزان چندین برابر نیاز چند استان کشور است البته این موضوع کاملاً تکذیب شده و دستگاه‌های نظارتی نیز بر عملکرد این واحدها نظارت کامل دارند.

وی در خصوص شکایت‌های مردمی نیز تصریح کرد: لیست بازرسی‌های صورت گرفته و با توجه به تماس‌های مردمی تاکنون هیچ گونه شکایتی مبنی بر گرانفروشی یا احتکار توسط واحدهای خشکبار و سوپرمارکت‌ها ارائه نشده است.

کشاورز در خصوص اعضای این اتحادیه نیز گفت: این اتحادیه بیش از ۴ هزار نفر عضو دارد و ۲۰۰۰ نفر نیز در شرف دریافت پروانه هستند و این اجازه به واحدهای عرضه کنند داده شده است تا نسبت به عرضه کالا با تخفیف اقدامات لازم را انجام دهد و در راستای تأمین کالا نیز هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد.

وی ابراز امیدواری کرد که با ارائه تمهیدات بهداشتی توسط دستگاه‌های متولی در فروشگاه‌ها نسبت به افزایش مراجعات مردمی از طریق فرهنگ سازی اقدام شود.

رئیس اتحادیه خواربار و سوپرمارکت در پایان گفت: در راستای حمایت از پرستاران و حافظان امنیت سلامت جامعه بیش از ۱۵۰ بن خرید یک میلیون ریالی از طریق این اتحادیه و با نامه نگاری با اتاق أصناف در اختیار این افراد قرار گرفته است.