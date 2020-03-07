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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۱۸

درگفت و گو با مهر عنوان شد:

جشنواره رسانه ای ابوذر در چهارمحال و بختیاری به تعویق افتاد

جشنواره رسانه ای ابوذر در چهارمحال و بختیاری به تعویق افتاد

شهرکرد- مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری گفت: جشنواره رسانه ای ابوذر در چهارمحال و بختیاری به تعویق افتاد.

البرز لله گانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص به تعویق افتادن جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان، اظهار داشت: اقدامات لازم برای برگزاری این جشنواره صورت گرفته و برگزیدگان نیر مشخص شده است.

وی گفت: هدایای لازم برای برگزیدگان نیز تأمین شده است و مقرر شده بود این جشنواره ۱۱ اسفند ماه جاری برگزار شود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در استان و ممنوعیت برگزاری تجمعات این جشنواره برگزار نشد.

مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در صورتی که بیماری کرونا در استان از بین برود برنامه‌ریزی شده تا اواخر فروردین ماه سال آینده، این جشنواره در استان برگزار شود.

کد مطلب 4872533

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