جشنواره رسانه ای ابوذر در چهارمحال و بختیاری به تعویق افتاد

البرز لله گانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص به تعویق افتادن جشنواره رسانه‌ای ابوذر در استان، اظهار داشت: اقدامات لازم برای برگزاری این جشنواره صورت گرفته و برگزیدگان نیر مشخص شده است.

وی گفت: هدایای لازم برای برگزیدگان نیز تأمین شده است و مقرر شده بود این جشنواره ۱۱ اسفند ماه جاری برگزار شود اما به دلیل شیوع بیماری کرونا در استان و ممنوعیت برگزاری تجمعات این جشنواره برگزار نشد.

مسئول بسیج رسانه چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: در صورتی که بیماری کرونا در استان از بین برود برنامه‌ریزی شده تا اواخر فروردین ماه سال آینده، این جشنواره در استان برگزار شود.