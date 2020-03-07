به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مطهری در گفت و گو با رسانه باشگاه پرسپولیس، در خصوص آخرین وضعیت تیم پرسپولیس در روزهای پایانی سال ۱۳۹۸ گفت: خوشبختانه شرایط پرسپولیس خوب است. از روزی که آمدیم با صبر و حوصله کارها را پیش بردیم. ما نیاز به زمان داشتیم تا بازیکنانمان با تفکرات و ایده‌های تاکتیکی کادرفنی و آقای گل‌محمدی آشنا شوند. الان حدود ۴۵ روز است که به پرسپولیس آمده ایم و خوشبختانه شرایط بهتر از قبل شده است. البته با کمبودهایی مثل زمین تمرین روبرو هستیم و این برای تیمی مثل ما که فوتبال را روی زمین بازی می‌کند کار را سخت خواهد کرد.

مربی تیم پرسپولیس ادامه داد: خوشبختانه آمار مالکیت ما از بازی با تراکتور به بعد بازی به بازی بهتر شده چرا که با تمرین ایده‌های خود را عملیاتی می‌کنیم. البته با ورود ویروس کرونا به کشورمان کار برای همه ما سخت شده چرا که این تعطیلی لیگ شاید برای ما خوب نباشد. البته قبل از هر چیز آرزو می‌کنم این ویروس هر چه زودتر از کشورما خارج شود تا مردم عزیز ایران دوباره در صحت و سلامت باشند.

مطهری درباره اتهاماتی که برخی از مسئولان باشگاه‌ها و حتی مربیان و بازیکنان برای حمایت از پرسپولیس مطرح کرده‌اند ادامه داد: به عنوان یک مربی اصلا چنین مسائلی را درک نمی‌کنم. نتایج فوتبال درون زمین رقم می‌خورد و نتایج سایر تیم‌ها به ما ارتباطی پیدا نمی‌کند. آن تیم‌هایی که در بازی رودررو با ما امتیاز از دست می‌دهند آیا امتیاز از دست دادن‌شان در بازی‌های دیگر هم به ما مربوط است؟ متاسفانه باید بگویم که گفتن این حرف‌ها از سوی مدیران، مربیان و بازیکنان فقط باعث به وجود آمدن توهم بین هواداران فوتبال می‌شود. هر کسی ادعایی را مطرح می‌کند باید با سند و مدرک باشد و اگر کسی سندی در خصوص ادعاهایش دارد رو کند. ما هم خوشحال می‌شویم اگر کسی مدرکی در این خصوص دارد رو کند. کسانی که این حرف‌ها را مطرح می‌کنند مراقب گفته‌های خود باشند چرا که این حرف‌ها روی تماشاگران اثر بدی می‌گذارد.

به گزارش خبرنگار مهرُ در حالی که لیگ برتر ایران به دلیل کرونا فعلا تعطیل شده اما خیلی از کشورها بازی‌ها را بدون تماشاگر ادامه می‌دهند. تعطیلی بازی‌های لیگ برتر به دلیل ویروس کرونا موضوع دیگری است که مربی تیم پرسپولیس در خصوص آن اظهار داشت: در وهله اول باید بگویم که اصلا دوست نداریم اتفاقی برای کسی بیفتد اما در خیلی از کشورها این روزها بازی‌های فوتبال ادامه دارد اما بدون تماشاگر. درست است که ما در صدر جدول هستیم اما همواره نشان داده‌ایم که قانون مدار هستیم. قطعا هر چه مراجع بالاتر صلاح بدانند ما هم ملزم به اجرای آن هستیم. البته قاطعانه نمی‌شود درباره این موارد حرف زد اما من هم خبر دارم که خیلی از کشورها بازی‌های خود را ادامه می‌دهند. در کل باید بگویم که سلامتی مردم از هر چیزی مهم‌تر است.

مطهری درباره حضور کریم باقری در تیم ملی و نگرانی‌هایی که برای هواداران پرسپولیس به وجود آمده گفت: کریم باقری ستون و اسطوره پرسپولیس است. من از تیم جوانان با کریم باقری دوست و همبازی بودم. حضور کریم در پرسپولیس برای همه ما قوت قلب است. اگر آقای انصاری‌فرد و آقای گل‌محمدی موافقت کرده که کریم به تیم ملی برود برای این بود که خود آقاکریم برای رفتن به تیم ملی موافق بود. به هر حال کار کردن در تیم ملی کشور برای هر کسی می‌تواند افتخار بزرگی باشد. کریم خودش دوست داشت به تیم ملی خدمت کند و قرار است در بازی بازی‌های ملی به تیم ملی برود اما در بقیه زمان‌ها در کنار پرسپولیس خواهد بود. او ستون پرسپولیس است.

مربی تیم پرسپولیس در پاسخ به این سوال که با ۱۰ امتیاز نسبت به رقبا در صدر جدول هستید و چقدر از حالا می‌توان پرسپولیس را قهرمان لیگ برتر دانست؟ تصریح کرد: ما ۱۰ امتیاز از رقبا بالاتر هستیم اما همیشه با اعضای کادرفنی و بازیکنان که صحبت می‌کنیم می‌گوییم که این ۱۰ امتیاز نباید ما را گول بزند. ما باید حداکثر تلاش خودمان را انجام دهیم و به همین دلیل فقط باید تمرین، تمرین و تمرین کنیم. دیدید که نسبت به خیلی از تیم‌ها تعطیلی کمتری را در نظر گرفتیم. خوشبختانه بچه‌های پرسپولیس کاملا حرفه‌ای هستند و می‌دانند از حالا چیزی تمام نشده است. باید تلاش کرد تا به موفقیت رسید.