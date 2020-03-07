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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۰۰

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام خبر داد:

خسارت ۶۰ میلیارد تومانی سیل به راه های استان ایلام

خسارت ۶۰ میلیارد تومانی سیل به راه های استان ایلام

ایلام-مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از خسارت ۶۰ میلیارد تومانی به راه های حوزه استحفاظی استان بر اثر بارندگی و سیلاب اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله دلخواه ظهر شنبه در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: بیشترین خسارت‌ها در جریان سیلاب به پل‌های روستایی وارد شده و در این راستا تعداد ۳۳۲ پل خسارت دیده‌اند که نیاز به بازسازی و برخی هم نیاز به تعمیر دارند.

وی گفت: خسارت‌ها شامل آسیب به پل‌ها، ابنیه های فنی راه‌ها و رانش راه‌های روستایی بوده است.

دلخواه عنوان کرد: در جریان این بارش‌ها، پل جزمان شهرستان هلیلان تخریب و دچار خسارت شد که به دلیل تخریب این پل ارتباط بیش از ۲۳ روستا به صورت موقت قطع شد که با تلاش چند روزه راهداران پل موقت در این مسیر راه اندازی و تردد در این مسیر برقرار شد.

وی گفت: طول راههای متاثر از سیل و آسیب دیده در استان ایلام، حدود ۶۱۷ کیلومتر شامل راه اصلی و فرعی و ۲۳۲ کیلومتر راه روستایی می‌باشد.این در حالی است که ۳۱ راه روستایی مسدود شدند که با تلاش راهداران بازگشایی و تردد در آنها برقرار شد.

کد مطلب 4872548

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