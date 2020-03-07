ورود مسافران نوروزی و گردشگران به بروجرد ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحیم رحیمی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تشکیل جلسه شورای تأمین به منظور پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در آستانه تعطیلات نوروزی مصوباتی اتخاذ شد که میبایست به سمع و نظر شهروندان برسانیم.
وی تصریح کرد: تمامی هتلها، اقامت گاهها و مراکز گردشگری تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود و ورود هر گونه مسافر تحت عنوان گردشگر و مهمان در ایام نوروز ممنوع خواهد بود.
فرماندار بروجرد ادامه داد: همچنین ستاد اسکان مسافران نوروزی آموزش و پرورش بروجرد نیز به طور کامل تعطیل خواهد بود و هیچ مدرسه یا مرکز آموزشی حق پذیرش حتی یک نفر از بستگان خود را هم نخواهد داشت.
رحیمی با بیان اینکه سازمان اتوبوسرانی شهرداری بروجرد نیز کاملاً تعطیل خواهد بود، افزود: از ورود افراد به صورت تجمعی در پنجشنبه آخر سال به آرامستان های بروجرد نیز جلوگیری میشود و از طریق راهداری بروجرد از ورود تمام خودروهایی که با پلاک خارج از شهرستان وارد میشوند ممانعت کرده و ورودیهای شهر کنترل میشود اما برای خارج شدن به دیگر استانهای همجوار ممانعتی وجود نخواهد داشت.
وی گفت: همچنین مقرر شد در پستهای بازرسی با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهور در مبادی ورودی بروجرد افراد و اهالی شهر تست شوند و اگر مورد مشکوکی از بیماری کرونا تشخیص داده شد جهت قرنطینه شدن به بیمارستان منتقل کنند.
فرماندار بروجرد گندزدایی نانواییهای شهرستان و معابر عمومی سطح شهر توسط ارگانهای دولتی را از دیگر اقدامات در راستای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا عنوان کرد.
رحیمی ادامه داد: در نهایت تصمیم گرفته شد روزانه ۴ هزار ماسک تولید شده و ۴ هزار ژل ضدعفونی را در سطح داروخانههای دولتی بروجرد توزیع کنند تا از این بابت مشکلی نداشته باشیم.
به گفته وی، شهروندان نه خود به مسافرت بروند و نه از فامیل و بستگان خارج از شهر بخواهند به بروجرد مسافرت کنند و یقین داشته باشند با رعایت بهداشت فردی و تنها با در خانه ماندن میتوان این ویروس را درمان کرد و امید است مردم با رعایت بهداشت و ماندن در منزل به گونهای رفتار کنند تا این بحران را پشت سر بگذاریم.
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