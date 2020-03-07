ضدعفونی تمام روستاهای بخش مرکزی بروجرد ظرف ۴۸ ساعت آینده

محسن یعقوبی فر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ورود ویروس کرونا به استان لرستان و بروجرد بر آن شدیم با ایجاد کانال اطلاع رسانی با این مضمون مردم روستاهای بخش مرکزی را هم از وجود خطر ابتلاء به بیماری کرونا ویروس مطلع کنیم.

وی افزود: لذا در همان روزهای آغازین، همه روستاهای بخش مرکزی بروجرد چه آنهایی که دهیاری دارند چه روستاهایی که فاقد دهیاری هستند را تحت پوشش طرح ضد عفونی جهت اقدامات پیشگیرانه قرار دادیم.

بخشدار مرکزی بروجرد تصریح کرد: ماده ضد عفونی کننده توسط بخشداری از طریق خرید از دامپزشکی بروجرد و با همکاری دهیاران و شوراهای اسلامی در روستاها تهیه دیده شد و در اختیار دهیاری‌های بخش مرکزی بروجرد قرار گرفت.

یعقوبی فر ادامه داد: از طرفی در داخل روستاها گروهی متشکل از دهیار، اعضای شورا، تعدادی از بزرگان و ریش سفیدان، مدیران مدارس و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج روستا بنام گروه «سلامت» ایجاد شد تا بخشداری مرکزی بروجرد را در امر ضدعفونی کردن سطح روستاها یاری رساند.

وی گفت: لذا تمامی اقدامات پیشگیرانه شامل ضدعفونی کردن، کوچه‌ها، نانوایی‌ها، مساجد و حسینیه‌ها، جایگاه سطل زباله‌ها، ورودی مدارس و … توسط گروه سلامت در روستاها انجام شده است.

بخشدار مرکزی بروجرد تاکید کرد: همچنین این گروه با انتشار پیام‌هایی مانند حذف مراسم عروسی و عزا، نوعید و تجمع در مکان‌های عمومی روستا و دیگر پیام‌های بهداشتی، توانستند تا کنون اقدامات پیشگیرانه مطلوبی جهت مقابله با ویروس کرونا و جلوگیری از سرایت آن در روستاها انجام دهند.

یعقوبی فر یادآور شد: در این مدت با مشاهده افرادی مشکوک به ویروس کرونا با ۱۱۵ تماس گرفته شده و فرد بیمار تحویل بیمارستان داده شده و البته در برخی موارد هم فرد مقاومت کرده که توانستیم با مشارکت نیروی انتظامی او را به بیمارستان منتقل کنیم تا از شیوع این بیماری در بین دیگر روستاییان جلوگیری شود.

به گفته وی، به منظور مقابله با کرونا ویروس و عدم شیوع آن در بین مردم روستاها ضدعفونی کردن روستاهای بخش مرکزی بروجرد در سه فاز در حال اجرا است که در صدد هستیم ظرف ۴۸ ساعت آینده تمامی روستاهای این بخش ضدعفونی شوند و در صورت نیاز مرحله دوم این امر نیز انجام خواهد شد.