راه اندازی پویش ملی برای حمایت از اقشار آسیب پذیر

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصر شکریان امیری عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تبریک فرا رسیدن میلاد با سعادت فخر عالم امکان امیر مؤمنان علی (ع) و روز پدر و با تقدیر از عوامل خط مقدم مبارزه با این ویروس منحوس در مراکز بهداشتی و درمانی کشور و استان و با اهمیت رعایت اصول بهداشتی در مجالس و محافل در مناسبت‌های ماه رجب، اظهارداشت: در راستای عمل به فرمایشات ریاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور حجت الاسلام محمد قمی، پویش ملی (به توان ما) در استان برنامه ریزی خواهد شد و از همه هم استانی‌های مهربان و خونگرم در این پویش دعوت به عمل می‌آید.

وی در ادامه با اشاره به اجرای این فراخوان در سراسر استان‌های کشور، افزود: این پویش در حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر برنامه ریزی شده است و با توجه به برگزار نشدن مراسم معنوی اعتکاف و مناسبت‌های ماه رجب هزینه‌های این مناسبت‌ها در راستای تأمین اقلام بهداشتی و درمانی اقشار کم درآمد و آسیب پذیر تخصیص پیدا کرده است و امیدواریم هموطنان خونگرم و غیرتمند دیار علویان در این پویش ملی شرکت کرده و دیگر هموطنان و هم استانی‌های خود را در این پویش یاری کنند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران در ادامه سخنان خود به موضوع شیوع و گسترش این ویروس (کووید ۱۹) در روزهای اخیر در کشور و استان اشاره و خاطر نشان کرد: کادر درمانی و پزشکی کشور این روزها در حال مجاهدت در خط مقدم این جبهه هستند و تعدادی از این عزیزان در این راه جان خود را فدا کردند و باید قدر دان این مجاهدت‌ها و ایثار گری‌ها باشیم و رعایت اصول بهداشتی از مهم‌ترین اقدامات در پی جلوگیری از شیوع این ویروس است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش پایانی سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت تمسک و توسل در این بحران‌ها به قرآن کریم و اهل بیت (ع)، بیان داشت: در راستای ریشه کن شدن این ویروس (کووید ۱۹) و رفع بلا از وجود برخی از هموطنان مبتلا به این ویروس و موفقیت رزمندگان جبهه مبارزه با این بیماری در کشور اعمال ماه رجب به ویژه ۳ روز روزه داری و دعا و نیایش در این بحران مورد انتظار است که می‌شود حتی خانوادگی این اعمال در منزل انجام شود.

گفتنی است پویش ملی (به توان ما) از سوی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی حجت الاسلام محمد قمی در کشور با هدف کمک برای اقشار کم درآمد و مستضعف و تهیه اقلام بهداشتی و درمانی در همه استان‌های کشور در حال اجرا است.