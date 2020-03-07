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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۰۳

از سوی سهیل شاهین؛

طالبان بر پای بندی به تعهدات توافق صلح تاکید کرد

طالبان بر پای بندی به تعهدات توافق صلح تاکید کرد

سخنگوی طالبان در حساب کاربری خود در توئیتر از پای بندی این گروه به تعهدات خود خبر داد و گزارش یک شبکه آمریکایی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «سهیل شاهین» سخنگوی طالبان در حساب کاربری خود در توئیتر از پای بندی طالبان به تعهدات خود خبر داد.

سخنگوی طالبان در این پیام توئیتری، عدم اجرای تعهدات این گروه در توافقنامه صلح افغانستان را رد کرده و گفته است: طالبان به تعهدات خود در این توافقنامه متعهد خواهد بود.

شاهین در این ارتباط به گزارش اخیر شبکه آمریکایی ان بی س  اشاره کرده و این گزارش را رد کرده است.

پیش از این، شبکه ان بی سی آمریکا گزارش داده بود: دولت آمریکا به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد طالبان قصدی برای اجرای تعهدات خود در توافقنامه میان این گروه و واشنگتن را ندارد و تنها هدف آنها خروج سربازان آمریکایی از افغانستان است.

کد مطلب 4872578

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