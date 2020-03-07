کمبود اقلام بهداشتی در خراسان جنوبی/سهمیه ماسک ارسال نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا آهنی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از ظرفیت یکی از کارخانه‌های استان در خصوص تهیه مواد ضد عفونی استفاده شده و به صورت مستمر در حال تولید مواد ضدعفونی کننده دست هستند.

وی ادامه داد: به طور میانگین روزانه سه هزار اسپری ضدعفونی دست در بین داروخانه‌های استان توزیع می‌شود.

وی با بیان اینکه سهمیه هر داروخانه میانگین ۵۰ تا ۱۰۰ عدد اسپری است، بیان کرد: همچنین طی هفته گذشته حدود چهار هزار ژل ضدعفونی توسط شرکت‌های پخش در بین داروخانه‌ها توزیع شده است.

توزیع فقط ۲۶ هزار مایع و ژل ضدعفونی برای جمعیت ۸۰۰ هزار نفری

به گفته وی در مجموع از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ۲۳ هزار اسپری ضدعفونی و حدود چهار هزار ژل ضدعفونی کننده دست در داروخانه‌ها توزیع شده است که این پاسخگوی نیاز جمعیت ۸۰۰ هزار نفری استان نیست.

آهنی با تاکید بر اینکه همچنان در پی جذب سهمیه ماسک برای استان هستیم، گفت: تاکنون هیچ ماسکی در داروخانه‌ها توزیع نشده و در صورت جذب سهمیه قرار بر این است از طریق شرکت‌های پخش ماسک‌ها توزیع شود.

وی با اذعان به اینکه اولویت توزیع نیز برای افرادی که در خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا مانند بیمارستانها، اورژانس‌ها و مراکز بهداشتی درمانی هستند می‌باشد، بیان داشت: سپس اگر به اندازه کافی این اقلام تهیه و تأمین شود می‌توانیم برای عموم مردم نیز توزیع را در داروخانه‌ها داشته باشیم.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با بیان اینکه تمام کسانی که آمادگی تهیه و توزیع ماسک را دارند می‌توانند به معاونت غذا و دارو دانشگاه مراجعه کنند، گفت: ما می‌توانیم مجوز لازم در این خصوص را برای شرکت‌ها صادر کنیم.

وی با اشاره به اعلام آمادگی شرکت‌های دانش بنیان در خصوص تهیه ماسک تصریح کرد: تاکنون نمونه‌های بسیاری زیادی به این معاونت ارجاع داده شده اما هیچکدام از این نمونه‌ها کیفیت لازم برای پارچه تهیه ماسک را نداشته است.

وی تاکید کرد: اگر کسی می‌تواند این کار را انجام دهد با کمال میل در هر ساعت شبانه روز آمادگی پاسخگویی را داریم.

آهنی در خصوص کشف اقلام احتکار شده توسط محتکرین هم گفت: بخشی از این اقلام کشف شده به میزانی نیست که بتواند قابلیت عرضه داشته باشد و برخی از این کالاها هم تاریخ مصرف آنها به پایان رسیده است.

وی با بیان اینکه اقلامی از جمله دستکش میزان آن بیشتر بوده که در انبار موجود است، گفت: می‌توان این دستکش‌ها را برای مراکز درمانی ارسال کرد.

آهنی با اشاره به اینکه همچنین تعدادی ماسک n۹۵ نیز در بین این اقلام کشف شده موجود بوده است، بیان کرد: این ماسک‌ها در حال توزیع در بین مراکز بهداشتی و درمانی است.

وی با تاکید بر اینکه هر حکمی که از سوی قضات مراجع قضائی صادر شود آن دستور را اجرا خواهیم کرد، اضافه کرد: اما حجم کشفیات که در استان صورت گرفته بسیار اندک است و به عنوان نمونه تا کنون هزار عدد ماسک کشف شده که این تعداد بسیار ناچیز در مقابل نیاز استان است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی بیرجند یادآور شد: اگر چنانچه اقلام کشف شده بتواند نیاز استان را تا حدودی برطرف کند علاوه بر مراکز بهداشتی درمانی می‌توان آن را در میان مردم استان توزیع کرد.