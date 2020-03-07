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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۷:۵۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان:

۲۰۰پرستار و پزشک پای کار مبارزه با کرونا در بیمارستان عشایر هستند

۲۰۰پرستار و پزشک پای کار مبارزه با کرونا در بیمارستان عشایر هستند

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: بیش از ۲۰۰ پرستار و پزشک در بیمارستان شهدای عشایر مرکز لرستان پای کار مبارزه با کرونا هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه به تعداد کافی پزشک و پرستار در مراکز درمانی خود داریم، اظهار داشت: بالغ بر ۲۰۰ نفر پزشک و پرستار در بیمارستان شهدای عشایر مشغول مبارزه با کرونا هستند.

وی تصریح کرد: ۳۳۵ تخت در بیمارستان شهدای عشایر داریم که در هر شیفت ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر پزشک و پرستار در این بیمارستان مشغول هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه هرچه بخش‌های مراقبت از بیماران کرونایی را افزایش دهیم نیروی انسانی را بیشتر می‌کنیم، افزود: همه پرستاران ما پای کار هستند، همه خانه‌های بهداشت ما در سراسر استان آماده هستند و بهورزان مرد و زن پای کار هستند و جای نگرانی از نظر نیروی انسانی، پزشک، پرستار و دارو و امکانات برای کادر درمان نیست.

نیکبخت یادآور شد: برای چیره شدن و موفق شدن در این جنگ مهم این است پیشگیری کنیم و در خانه بمانیم.

کد مطلب 4872580

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