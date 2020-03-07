۲۰۰پرستار و پزشک پای کار مبارزه با کرونا در بیمارستان عشایر هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت امروز شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه به تعداد کافی پزشک و پرستار در مراکز درمانی خود داریم، اظهار داشت: بالغ بر ۲۰۰ نفر پزشک و پرستار در بیمارستان شهدای عشایر مشغول مبارزه با کرونا هستند.

وی تصریح کرد: ۳۳۵ تخت در بیمارستان شهدای عشایر داریم که در هر شیفت ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر پزشک و پرستار در این بیمارستان مشغول هستند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تاکید بر اینکه هرچه بخش‌های مراقبت از بیماران کرونایی را افزایش دهیم نیروی انسانی را بیشتر می‌کنیم، افزود: همه پرستاران ما پای کار هستند، همه خانه‌های بهداشت ما در سراسر استان آماده هستند و بهورزان مرد و زن پای کار هستند و جای نگرانی از نظر نیروی انسانی، پزشک، پرستار و دارو و امکانات برای کادر درمان نیست.

نیکبخت یادآور شد: برای چیره شدن و موفق شدن در این جنگ مهم این است پیشگیری کنیم و در خانه بمانیم.