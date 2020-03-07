سامانه خود ارزیابی کرونا راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید احمدی طباطبایی در جمع اصحاب رسانه بیان داشت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای پاسخگویی به افراد سامانه خود ارزیابی کرونا را راهاندازی کرد.
وی افزود: هممیهنان میتوانند با مراجعه به سامانه salamat.gov.ir نسبت به تکمیل پرسشنامه در خصوص کرونا اقدام کنند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: در پرسشنامه سوالاتی موجود است که با پاسخ به آنها افرادی که مشکوک به کرونا هستند شناسایی میشوند.
طباطبایی تصریح کرد: پس از این که افراد مشکوک به کرونا شناسایی شدند از طریق کادر بهداشتی و درمانی پیگیریهای مراقبتی صورت میگیرد.
وی گفت: همه افراد میتوانند به این سامانه مراجعه کنند و پس از تکمیل پرسشنامه شماره تلفن همراه خود را برای دریافت پیامک درج میکنند که برای آنها پیامکی حاوی راهنماییهای لازم به آنها ارائه میشود.
طباطبایی گفت: از همه همشهریان درخواست میکنم به این سامانه مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه و شرکت در غربالگری اقدام کنند.
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