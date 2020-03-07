  1. استانها
  2. زنجان
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۲۰

فرمانده انتظامی استان زنجان خبرداد:

کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در زنجان

کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در زنجان

زنجان-فرمانده انتظامی استان زنجان از کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در یک عملیات پلیسی و دستگیری ۴ نفر قاچاقچی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش از کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در یک عملیات پلیسی و دستگیری ۴ نفر قاچاقچی خبر داد و گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با انجام اقدامات فنی و پلیسی از انتقال محموله مواد مخدر از استان ای جنوبی به غرب کشور توسط سوداگران مرگ مطلع و دستگیری آنها را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر زنجان با تشکیل دو تیم موفق شدند این محموله را در محورهای مواصلاتی شناسایی کنند.

جهانبخش اظهار داشت: این محموله مواد مخدر در اتوبان «زنجان – قزوین» که با دو دستگاه سمند و پژو پارس حمل می شد متوقف و در بازرسی از آن ۴۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به شیوه ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.

وی با اعلام اینکه در این ارتباط نیز ۴ نفر دستگیر شدند، گفت: متهمان همراه با مواد مکشوفه با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.
 

کد مطلب 4872593

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه