کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیروی انتظامی استان زنجان، سردار رحیم جهانبخش از کشف ۴۰ کیلوگرم تریاک در یک عملیات پلیسی و دستگیری ۴ نفر قاچاقچی خبر داد و گفت: مأموران مبارزه با مواد مخدر استان زنجان با انجام اقدامات فنی و پلیسی از انتقال محموله مواد مخدر از استان ای جنوبی به غرب کشور توسط سوداگران مرگ مطلع و دستگیری آنها را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران مبارزه با مواد مخدر زنجان با تشکیل دو تیم موفق شدند این محموله را در محورهای مواصلاتی شناسایی کنند.

جهانبخش اظهار داشت: این محموله مواد مخدر در اتوبان «زنجان – قزوین» که با دو دستگاه سمند و پژو پارس حمل می شد متوقف و در بازرسی از آن ۴۰ کیلو مواد مخدر از نوع تریاک که به شیوه ماهرانه ای جاسازی شده بود کشف شد.

وی با اعلام اینکه در این ارتباط نیز ۴ نفر دستگیر شدند، گفت: متهمان همراه با مواد مکشوفه با تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی شدند.

