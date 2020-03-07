به گزارش خبرنگار مهر، داریوش امدادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مراقبت و پیگیری از خانواده‌های موارد مشکوک و قطعی ویروس جدید کرونا در اردبیل انجام می‌پذیرد.

وی افزود: به دنبال شیوع بیماری کرونا ویروس جدید و بستری شدن موارد مشکوک و قطعی بیماری در بیمارستان‌های استان، برای مراقبت و پیگیری خانواده‌های بیماران، با برنامه ریزی به عمل آمده در سطح استان همه اطرافیان بیماران مشکوک و قطعی کرونا توسط مراقبین سلامت مرکز بهداشت استان با مراجعه به درب منازل از نظر علائم بیماری شامل تب، سرفه، تنگی نفس و آموزش‌های لازم به مدت ۱۴ روز کنترل و مراقبت می‌شوند.

با اعلام دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، اگر این بحران کنترل نشود وضعیت وخیم‌تر خواهد شد و برای کنترل این بحران باید همراهی مردم بسیار بالا باشد و در این راستا از مردم استان درخواست شده تا ۲ هفته آینده بیشتر در منزل بمانند و از سفرهای برون شهری بخصوص به استان گیلان جدا خودداری کرده و از حضور در تجمع‌ها و اماکن پرتردد مثل مراکز خرید پرهیز کنند، همچنین تردد داخل شهری باید به حداقل برسد.

