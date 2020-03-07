ملک سلمان یا مُرده یا در حال احتضار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد افشاکننده اسرار درونی آل سعود فاش کرد: ملک سلمان یا مُرده است یا در حال احتضار است.

وی همچنین فاش کرد: بازداشت شدگان فقط محدود به احمد وفرزندان نایف نیستند و دهها نفر هستند.

افشاکننده اسرار درونی آل سعود اعلام کرد: کارکنان دربار، کاخ سلطنتی و گارد ملی اعلام کرده اند که پادشاه به دلایل جسمانی نمی تواند حاضر شود.

مجتهد فاش کرد: بن سلمان قصد دارد که بیانیه مربوط به کناره گیری پادشاه و شاه شدن خود را اعلام کند.

افشا کننده اسرار درونی آل سعود در ادامه اعلام کرد: چه بر سر پادشاه آمده است؟ متعاقبا خواهیم گفت.