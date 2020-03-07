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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۳۳

افشاکننده اسرار درونی آل سعود فاش کرد؛

ملک سلمان یا مُرده یا در حال احتضار است

ملک سلمان یا مُرده یا در حال احتضار است

افشاکننده اسرار درونی آل سعود به آخرین وضعیت اوضاع پادشاه عربستان و تحرکات محمد بن سلمان پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتهد افشاکننده اسرار درونی آل سعود فاش کرد: ملک سلمان یا مُرده است یا در حال احتضار است.

وی همچنین فاش کرد: بازداشت شدگان فقط محدود به احمد وفرزندان نایف نیستند و دهها نفر هستند.

افشاکننده اسرار درونی آل سعود اعلام کرد: کارکنان دربار، کاخ سلطنتی و گارد ملی اعلام کرده اند که پادشاه به دلایل جسمانی نمی تواند حاضر شود.

مجتهد فاش کرد: بن سلمان قصد دارد که بیانیه مربوط به کناره گیری پادشاه و شاه شدن خود را اعلام کند.

افشا کننده اسرار درونی آل سعود در ادامه اعلام کرد: چه بر سر پادشاه آمده است؟ متعاقبا خواهیم گفت.

کد مطلب 4872611

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