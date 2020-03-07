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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۵۸

ربات پرستار در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد رونمایی شد

ربات پرستار در کمیسیون شهر هوشمند شورای شهر یزد رونمایی شد

یزد - طرح ربات پرستار با قابلیت خدمات توزیع دارو، ضد عفونی و اطلاع رسانی به بیمار در شورای اسلامی شهر یزد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌های شورای شهر یزد که امروز با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد، شهردار، و مدیران شهرداری؛ ربات پرستار از سوی تیم تحقیقاتی دانشگاه یزد رونمایی شد.

این تیم تحقیقاتی با ترکیبی از رشته‌های کامپیوتر، مکانیک و برق موفق به ساخت رباتی شدند که قابلیت کار در فضای بیمارستانی و مراکز خدماتی را داراست و برای هر بخش با نرم افزار مجزا و تجهیز بر حسب سفارش، قابل استفاده است.

این ربات با دوربین و نرم افزار متصل به شبکه کنترل قادر خواهد بود ضمن انتقال دارو به تخت بیمار، نکته‌های پزشک را از طریق مانیتور به بیمار انتقال دهد.

همچنین این ربات بهترین وسیله برای محیط‌های ایزوله خواهد بود تا در کنار کادر درمان خدمات مناسب‌تری به بیماران ارائه شود.

در این جلسه مقرر شد طی یک ماه دو دستگاه از این ربات برای ضد عفونی محیط همچنین اطلاع رسانی به بیمار در بدو ورود به مرکز درمانی ساخته و برای اجرا تحویل شود.

کد مطلب 4872619

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