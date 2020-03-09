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۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۳۹

سردار فرحی به مهر خبر داد

راه‌اندازی نسخه اول سامانه ماهرسان/ تشریح مشوق‌ها و دیگر امکانات

راه‌اندازی نسخه اول سامانه ماهرسان/ تشریح مشوق‌ها و دیگر امکانات

فرمانده قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه ستاد کل نیروهای مسلح از راه‌اندازی نسخه اول این سامانه در روز ولادت امام علی (ع) خبر داد.

سردار سید مهدی فرحی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نسخه اول سامانه باشگاه ماهرسان ارائه شد و طبق توافق صورت گرفته با قرارگاه مهارت آموزی ستاد کل قابلیت ارائه شده در نسخه اولیه نیز مشخص شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا نسخه وب سامانه به آدرس https://mahersan.ansarbank.ir از تاریخ ۱۸ اسفند مصادف با میلاد حضرت علی (ع) و روز پدر در دسترس کاربران است و از تاریخ ۱۹ اسفند پیامکی با متن ذیل به کارکنان وظیفه ترخیص شده سال ۹۸ (۲۵۰ هزار نفر) مطابق با زمان بندی (ارسال ۲۰ هزار پیامک روزانه) از سوی بانک ارسال خواهد شد.

وی گفت: همچنین به منظور تکمیل زنجیره ارزش خدمات باشگاه ماهرسان، نسخه موبایلی تا تاریخ ۲۴ اسفند ماه از طریق دانلود مستقیم پس از تأیید واحد امنیت بانک، در سایت ماهرسان بارگذاری خواهد گردید.

به گزارش مهر، قابلیت‌های باشگاه ماهرسان (نسخه ۱) به شرح زیر است:

رصد شغلی:

دریافت اطلاعات کاربران در چهار بخش فردی، تحصیلی، شغلی و مهارتی

نمایش / ویرایش / امتیازدهی به ازای تکمیل هر فرم

خدمات بانکی (فقط در نسخه تلفن همراه):

امکان خرید شارژ تلفن همراه

امکان خرید بسته‌های اینترنتی

امکان پرداخت قبوض

امکان پرداخت تسهیلات

امکان مدیریت کارت‌ها

امکان واریز وجوه خیریه‌ها

امتیازدهی مطابق با جدول امتیازات

مشوق‌ها:

قرعه کشی تسهیلات ازدواج بانک انصار

قرعه کشی تسهیلات اشتغال و کارآفرینی

قرعه کشی تسهیلات خرید لوازم خانگی

شرکت / انصراف قرعه کشی

هدایت شغلی:

نمایش طرح تکاپو به تفکیک استان

دانلود فایل طرح تکاپو به تفکیک استان

تسهیلگری:

معرفی سامانه اعتبارسنجی سامانه سمن‌ها وزارت ورزش و جوانان

دانلود فایل‌های راهنمای سامانه سمن‌ها

پشتیبانی

پروفایل کاربری

گزارش ریز امتیازات

اخبار و اطلاع رسانی

متن پیامکی که به کارکنان وظیفه ترخیص شده سال ۹۸ (۲۵۰ هزار نفر) مطابق با زمان بندی (ارسال ۲۰ هزار پیامک روزانه) از سوی بانک ارسال خواهد شد نیز به شرح زیر خواهد بود: «با سلام. قرارگاه مهارت آموزی کارکنان وظیفه با همکاری بانک انصار از جنابعالی دعوت می‌نماید به منظور تسهیلگری در ایجاد یا توسعه شغلی جنابعالی، در سامانه باشگاه ماهرسان ثبت نام نمائید: https://mahersan.ansarbank.ir/»

 

کد مطلب 4872628

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    نظرات

    • علی نوروزی IR ۲۱:۳۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۷
      0 0
      پاسخ
      با سلام من علی نوروزی به کد ملی 0022604065 ترخیصی 1399/5/24 یگان سپاه آیا تا بحال کسی توانسته در پلتفروم این فایل ثبت نام کند . از طرف ما که بسته و قفل می باشد. 09159225645 شماره موبایل

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