سهمیه سوخت به صیادان خوزستانی اختصاص یافت

فتحالله ابوعلی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر سازمان شیلات ایران، استانداری خوزستان، اداره کل شیلات خوزستان و شرکت پخش و فرآوردههای نفتی خوزستان مشکل بنزین قایقهای صیادی در روز شنبه ۱۷ اسفندماه حل شد.
این مقام مسئول افزود: صیادان خوزستانی با مراجعه به دفاتر صدور مجوز صید و از طریق سامانه (نیو تجارت) میتوانند درخواست خود را پیگیری کرده و مجوز لازم را بگیرند.
وی تصریح کرد: نرخ بنزین در جایگاههای شهری ۱۵,۰۰۰ ریال و در جایگاههای ساحلی ۱۶,۰۰۰ ریال اعلام شده است.
این مقام مسئول اضافه کرد: علت اختلاف قیمت سوخت در جایگاههای پمپ بنزین شهری و ساحلی به دلیل اضافه شدن حق دستمزد و کرایه از شهر تا جایگاه سوخت ساحلی است.
به گزارش خبرنگار مهر، در خوزستان ۴۰ هزار نفر صیاد وجود دارد و بیش از ۱۷۰۰ فروند لنج صیادی فعال هستند.
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