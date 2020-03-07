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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۵۱

سرپرست اداره کل شیلات خوزستان:

سهمیه سوخت به صیادان خوزستانی اختصاص یافت

سهمیه سوخت به صیادان خوزستانی اختصاص یافت

اهواز- سرپرست اداره کل شیلات خوزستان گفت: با اختصاص دادن سهمیه سوخت به صیادان، مشکل سوخت قایق‌های صیادی در خوزستان حل شد.

فتح‌الله ابوعلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر سازمان شیلات ایران، استانداری خوزستان، اداره کل شیلات خوزستان و شرکت پخش و فرآورده‌های نفتی خوزستان مشکل بنزین قایق‌های صیادی در روز شنبه ۱۷ اسفندماه حل شد.

این مقام مسئول افزود: صیادان خوزستانی با مراجعه به دفاتر صدور مجوز صید و از طریق سامانه (نیو تجارت) می‌توانند درخواست خود را پیگیری کرده و مجوز لازم را بگیرند.

وی تصریح کرد: نرخ بنزین در جایگاه‌های شهری ۱۵,۰۰۰ ریال و در جایگاه‌های ساحلی ۱۶,۰۰۰ ریال اعلام شده است.

این مقام مسئول اضافه کرد: علت اختلاف قیمت سوخت در جایگاه‌های پمپ بنزین شهری و ساحلی به دلیل اضافه شدن حق دستمزد و کرایه از شهر تا جایگاه سوخت ساحلی است.

به گزارش خبرنگار مهر، در خوزستان ۴۰ هزار نفر صیاد وجود دارد و بیش از ۱۷۰۰ فروند لنج صیادی فعال هستند.

کد مطلب 4872637

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