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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۱۰

فرماندار شهرستان سامان:

تمام مجموعه های گردشگری شهرستان سامان تعطیل شد

تمام مجموعه های گردشگری شهرستان سامان تعطیل شد

شهرکرد- فرماندار شهرستان سامان گفت: تمام مجموعه های گردشگری شهرستان سامان در راستای پیشگری از ابتلا به ویروس کرونا تعطیل شده است.

کمال اکبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمام مجموعه‌های گردشگری شهرستان سامان در راستای پیشگری از ابتلاء به ویروس کرونا تعطیل شده است، اظهار داشت: ورود مسافران به شهرستان سامان ممنوع است.

فرماندار شهرستان سامان بیان کرد: اکیپ‌های بازرسی در ورودی‌های شهرستان مستقر است از ورود مسافر و گردشگران به سطح شهرستان جلوگیری می‌شود.

وی عنوان کرد: خانه‌های مسافر و مراکز اقامتی در سطح شهرستان تعطیل شده اند و امکان اسکان مسافر در شهرستان وجود ندارد.

فرماندار شهرستان سامان بیان کرد: تمهیدات لازم برای مقابله با ویروس کرونا در سطح شهرستان اندیشیده شده است.

کد مطلب 4872646

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