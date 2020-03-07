تمام مجموعه های گردشگری شهرستان سامان تعطیل شد

کمال اکبریان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمام مجموعههای گردشگری شهرستان سامان در راستای پیشگری از ابتلاء به ویروس کرونا تعطیل شده است، اظهار داشت: ورود مسافران به شهرستان سامان ممنوع است.
فرماندار شهرستان سامان بیان کرد: اکیپهای بازرسی در ورودیهای شهرستان مستقر است از ورود مسافر و گردشگران به سطح شهرستان جلوگیری میشود.
وی عنوان کرد: خانههای مسافر و مراکز اقامتی در سطح شهرستان تعطیل شده اند و امکان اسکان مسافر در شهرستان وجود ندارد.
فرماندار شهرستان سامان بیان کرد: تمهیدات لازم برای مقابله با ویروس کرونا در سطح شهرستان اندیشیده شده است.
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