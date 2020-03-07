محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: با راه اندازی این آزمایشگاه؛ استان ایلام در ردیف معدود استانهای دارای آزمایشگاه تشخیص ویروس کرونا در کشور قرار گرفت.
وی افزود: با راه اندازی آزمایشگاه تشخیص کرونا در استان؛ آزمایشهای تشخیصی بر روی نمونههای گرفته شده از بیماران مشکوک به کرونا انجام خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایلام خاطرنشان کرد: راهاندازی این آزمایشگاه باعث میشود که مدت زمان تعیین تکلیف تشخیص بیماری کرونا برای نمونههای گرفته شده به حداقل ممکن برسد.
کریمیان در خاتمه سخنان خود از تلاش و احساس مسئولیت مجموعه مسئولان و دستاندرکاران دانشگاه در جهت راه اندازی آزمایشگاه تشخیص مولکولی کروناویروس تقدیر نمود و یادآور شد: این اقدام گامی مهم و ارزنده در جهت خدمت به مردم استان به ویژه بیماران است و در تسریع چرخه درمان آن موثر خواهد بود.
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