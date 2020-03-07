به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی عصر شنبه در گردهمایی ائمه جمعه استان همدان هدف از تشکیل گردهمایی ائمه جمعه را قدردانی از زحمات یک ساله روحانیت که نقش بی‌بدیلی در اجتماع ایفا می‌کنند عنوان کرد و گفت: سال ۹۸ برای ایران و به خصوص استان همدان، سالی پر از فراز و نشیب بود.

وی با بیان اینکه هدف حقیقی و واقعی دشمن از تحریم‌ها مردم است تا با ایجاد نارضایتی بین مردم، بین حاکمیت و ملت شکاف ایجاد کند که هرگز به هدفشان نرسیده و نخواهد رسید، گفت: از دست دادن یکی از مهمترین نیروهای بزرگ و تأثیرگذار انقلاب اسلامی یعنی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از رخدادهای مهم سال ۹۸ بود.

استاندار همدان با بیان اینکه مردم ایران به خصوص مردم همدان با حضور پرشور خود در مراسم تشییع پیکر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تمام نقشه‌های دشمنان انقلاب را نقش‌بر آب کردند، گفت: دشمنان، در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی با اعلام شیوع کروناویروس در ایران، با تبلیغات گسترده و نشر اکاذیب سعی در کاهش مشارکت مردم در انتخابات داشتند که در این زمینه نیز با شکست مواجه شدند.

وی بابیان اینکه با توجه به تمام مشکلات مالی و اتفاقاتی که رخ داد، دولت توانست کشور را به خوبی مدیریت و امور را اداره کند، گفت: گرچه دولت مشکلات اقتصادی و اعتباری بیشماری را پشت سر گذاشت اما در عین حال نگذاشت فعالیت‌های اساسی کشور تعطیل شود.

شاهرخی با بیان اینکه استان همدان با وجود همه مشکلات اعتباری یکی از استان‌های پویا بوده و مقامات استانی و مدیران دستگاه‌های اجرایی در سایه تلاش و کوشش توانسته‌اند از امکانات بودجه عمومی دولت چه ملی و چه استانی به خوبی استفاده کنند، گفت: طبق ارزیابی‌های کشوری، استان همدان در بسیاری از حوزه‌ها در کشور پیشرو است‌.

تعداد پروژه‌های ملی ۸۴ پروژه و ارزش این پروژه‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است وی تعداد پروژه‌هایی که در استان همدان در سال ۹۸ در حال اجرا بود را ۲ هزار و ۴۲ پروژه عنوان کرد و گفت: تعداد پروژه‌های ملی ۸۴ پروژه و ارزش این پروژه‌ها ۶ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که اعتبارات پروژه‌های استانی ۴۰۰ میلیارد تومان بوده‌است.

استاندار همدان همچنین با بیان اینکه ائمه جمعه در استان همدان هماهنگی و همراهی‌های خوبی با ستاد استانی پیشگیری، کنترل و هماهنگی مقابله با کروناویروس دارند، گفت: کروناویروس بسیار خطرناک است و به سرعت شیوع پیدا می‌کند و باید به طور جدی و با برنامه‌ریزی دقیق آن را کنترل کرد.

شاهرخی رعایت بهداشت فردی، قرنطینه خانگی یا در انه ماندن، عدم سفرهای برون شهری و به حداقل رساندن سفرهای درون شهری را بهترین راه کنترل شیوع کروناویروس برشمرد و گفت: باید نکاتی که توسط ستاد ملی و ستاد استانی تذکر داده می‌شود به فرهنگ تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه هر استانی که نکات بهداشتی و هشدارهای ستاد استانی را رعایت نکرده شیوع ویروس در آن‌جا رشد بیشتری داشته است، گفت: ائمه جمعه استان همدان با توجه به روابط و نفوذ زیادی که بین مردم دارند، می‌توانند نکات و هشدارهای ستاد استانی و علوم پزشکی همدان را برای مردم اطلاع‌رسانی و تبیین کنند.

استاندار همدان با بیان اینکه ائمه جمعه از مردم بخواهند که نکات ایمنی و بهداشتی را رعایت کنند، گفت: استان همدان در آماده باش کامل برای مقابله با کروناویروس قرار دارد و در این راستا مرخصی‌ها و ماموریت‌های مدیران لغو شده است.

شاهرخی با بیان اینکه مسئولان دستگاه‌های اجرایی در آماده باش کامل هستند، گفت: طبق آمارهای موجود رشد شیوع کرونا ویروس در استان همدان نسبت به استان‌های دیگر کندتر بوده است.

