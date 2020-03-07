بازار رفسنجان به مدت ۳ روز تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فصیحی هرندی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات جلسه ستاد واکنش سریع شهرستان رفسنجان با موضوع کرونا اظهار داشت: تاکنون اقدامات مناسبی در سطح شهرستان رفسنجان انجام شده و نتایج خوبی نیز در برداشته است.
وی فزود: نیاز است تا علاوه بر فعالیتهای مسئولان مربوطه، مردم هم همکاری خوبی داشته باشند و آگاهیهای لازم را کسب کنند.
فصیحی هرندی بیان کرد: برای قطع شدن چرخه گردش ویرویس و کاهش انتقال آن تصمیماتی گرفته شده و باید همه همکاری کنند، پیامهای بهداشتی و هشداردهنده از طریق رادیو شهری، رسانههای مجازی، بلندگوهای مساحد و و اعلام محلی به سمع همه شهروندان میرسد.
فرماندار رفسنجان در ادامه گفت: بازار رفسنجان و مراکز بزرگ خرید در سطح شهر از فردا یکشنبه برای ضدعفونی شدن به مدت سه روز تعطیل میشوند و در رستورانها، کافی شاپ ها، فست فودی ها و هر مکانی که محل تجمع باشد دیگر غذایی سرو نمیشود و با رعایت کلیه موارد بهداشتی بصورت بیرون بر اقدام میکنند.
فصیحی هرندی از تعطیلی آرایشگاههای زنانه و مردانه در شهرستان رفسنجان به مدت یک هفته خبر داد و افزود: در صورت مشاهده تخطی متصدیان، با آنها برخورد خواهد شد همچنین جمعه بازار نیز از این هفته تا برقراری شرایط عادی برگزار نخواهد شد.
فرماندار رفسنجان یادآور شد: هتلها، مهمانسراها و هر مجموعهای که پذیرش میهمان را دارد همچون تالاها تا اعلام شرایط عادی پذیرش نخواهند داشت.
فصیحی هرندی در خصوص فعالیت ادارات و بانکها در شهرستان اظهار کرد: ادارات و بانکها و دیگر مراکز خدماتی دولتی و خصوصی موظف شدند ضمن رعایت مقررات کاهش کارمندان نسبت به اقدام خدمات ضروری عمل و از ارائه خدمات غیرضروری اجتناب کنند، شهروندان نیز از مراجعه غیر ضروری به این مراکز خودداری کنند.
فرماندار رفسنجان تصریح کرد: فروشگاههای عرضه مایحتاج مردم همچون سوپرمارکت و نانواییها بر اساس دستورالعملهای ارائه شده ضمن در دسترس قرار دادن مواد ضدعفونی برای مشتریان و کارکنان، به ضدعفونی کردن مستمر سطوح افدام کنند.
وی از شهروندان خواست تا حتی المقدور از منازل خود خارج نشوند مگر برای کارهای ضروری و با رعایت موارد بهداشتی و بیان کرد: مهمترین راه انتقال ویروس ارتباط فرد به فرد است که بایستی کنترل شود تا از شیوع ان جلوگیری شود.
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