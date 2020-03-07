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۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۰:۳۴

فرماندار رفسنجان:

بازار رفسنجان به مدت ۳ روز تعطیل شد

بازار رفسنجان به مدت ۳ روز تعطیل شد

رفسنجان - فرماندار رفسنجان از تعطیلی بازار رفسنجان و مراکز بزرگ خرید در این شهر برای مدت سه روز برای پیشگیری از شیوع کرونا خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید فصیحی هرندی عصر شنبه در جمع خبرنگاران در خصوص مصوبات جلسه ستاد واکنش سریع شهرستان رفسنجان با موضوع کرونا اظهار داشت: تاکنون اقدامات مناسبی در سطح شهرستان رفسنجان انجام شده و نتایج خوبی نیز در برداشته است.

وی فزود: نیاز است تا علاوه بر فعالیت‌های مسئولان مربوطه، مردم هم همکاری خوبی داشته باشند و آگاهی‌های لازم را کسب کنند.

فصیحی هرندی بیان کرد: برای قطع شدن چرخه گردش ویرویس و کاهش انتقال آن تصمیماتی گرفته شده و باید همه همکاری کنند، پیام‌های بهداشتی و هشداردهنده از طریق رادیو شهری، رسانه‌های مجازی، بلندگوهای مساحد و و اعلام محلی به سمع همه شهروندان می‌رسد.

فرماندار رفسنجان در ادامه گفت: بازار رفسنجان و مراکز بزرگ خرید در سطح شهر از فردا یکشنبه برای ضدعفونی شدن به مدت سه روز تعطیل می‌شوند و در رستوران‌ها، کافی شاپ ها، فست فودی ها و هر مکانی که محل تجمع باشد دیگر غذایی سرو نمی‌شود و با رعایت کلیه موارد بهداشتی بصورت بیرون بر اقدام می‌کنند.

فصیحی هرندی از تعطیلی آرایشگاه‌های زنانه و مردانه در شهرستان رفسنجان به مدت یک هفته خبر داد و افزود: در صورت مشاهده تخطی متصدیان، با آنها برخورد خواهد شد همچنین جمعه بازار نیز از این هفته تا برقراری شرایط عادی برگزار نخواهد شد.

فرماندار رفسنجان یادآور شد: هتل‌ها، مهمانسراها و هر مجموعه‌ای که پذیرش میهمان را دارد همچون تالاها تا اعلام شرایط عادی پذیرش نخواهند داشت.

فصیحی هرندی در خصوص فعالیت ادارات و بانک‌ها در شهرستان اظهار کرد: ادارات و بانک‌ها و دیگر مراکز خدماتی دولتی و خصوصی موظف شدند ضمن رعایت مقررات کاهش کارمندان نسبت به اقدام خدمات ضروری عمل و از ارائه خدمات غیرضروری اجتناب کنند، شهروندان نیز از مراجعه غیر ضروری به این مراکز خودداری کنند.

فرماندار رفسنجان تصریح کرد: فروشگاه‌های عرضه مایحتاج مردم همچون سوپرمارکت و نانوایی‌ها بر اساس دستورالعمل‌های ارائه شده ضمن در دسترس قرار دادن مواد ضدعفونی برای مشتریان و کارکنان، به ضدعفونی کردن مستمر سطوح افدام کنند.

وی از شهروندان خواست تا حتی المقدور از منازل خود خارج نشوند مگر برای کارهای ضروری و با رعایت موارد بهداشتی و بیان کرد: مهمترین راه انتقال ویروس ارتباط فرد به فرد است که بایستی کنترل شود تا از شیوع ان جلوگیری شود.

کد مطلب 4872663

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