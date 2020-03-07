جاده چالوس مسدود شد/ تردد صرفا برای ساکنان محلی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی از مسدود شدن ورودی جاده چالوس در محدوده میدان‌های حافظ و امیرکبیر با دستور قضائی خبر داد و گفت: از روز گذشته با دستور قضائی این مسیر مسدود شده و تردد صرفاً برای ساکنان محلی مقدور است؛ از همه هم وطنان می‌خواهیم با توجه به مسدود شدن مسیر، برای سفر به چالوس از این مسیر تردد نکنند.

وی با اشاره به شرایط ویژه استان البرز که شریان ارتباطی پایتخت و چندین استان کشور به شماره می‌رود، ادامه داد: متأسفانه این شرایط اعمال محدودیت برای تردد به استان را با مشکل رو به رو کرده و نیازمند ورود جدی مسئولان اجرایی و اتخاذ تدابیر لازم هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با درخواست از رسانه‌ها برای دعوت مردم به عدم حضور در اماکن عمومی و کاستن از ترددها، بیان کرد: از هم استانی‌ها می‌خواهیم برای حفظ سلامت خود و خانواده از تردد به مکان‌های شلوغ و پرتجمع و حضور در مراکز خرید خودداری کنند و حتی المقدور فعلاً از رستوران‌ها و مراکز تفریحی استفاده نکنند.

مددی با اشاره به اینکه در صورت گسترش این بیماری خدمات دهی به هم استانی‌ها می‌تواند به سختی ممکن باشد، تصریح کرد: بهترین راهکار اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و رعایت نکات بهداشتی اعلام شده توسط مسئولان پزشکی استان است.

وی متذکر شد: در ایام اخیر همه مراکز قضائی و انتظامی به فعالیت خود ادامه می‌دهند اما از مردم می‌خواهیم با توجه به شرایط کنونی کشور، مراجعه خود به این مراکز را حتی المقدور به زمان دیگری موکول کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با تاکید بر اینکه دستورات قضائی برای تشدید نظارت بر فعالیت صنوف تولید و عرضه مواد غذایی و بهداشتی صادر شده و نظارت دقیق بر توزیع اقلام بهداشتی انجام می‌شود، گفت: کمبودی در استان در زمینه مواد غذایی و بهداشتی نداریم و اگر نارسایی مشاهده می‌شود مربوط به سیستم توزیع است که در حال پیگیری آن از جانب مراجع ذیربط هستیم لذا در آینده نزدیک و با همت مسئولان غذا و دارو، اداره صمت و تعزیرات استان مشکلات مذکور نیز مرتفع خواهد شد.