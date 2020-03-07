انفجار شدید بمب در مرز مشترک پاکستان و افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اردوپوینت، مرکز نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه «چمن» واقع در گذرگاه مشترک مرزی با افغانستان هدف انفجار یک بمب قرار گرفت.
با این حال این بمب در نزدیکی مرکز پلیس بوده است و در گزارشها اشارهای به کشته شدگان در این حادثه نشده، اگرچه زخمی شدن ۸ نفر در این انفجار تائید شده است.
گفته شده در میان افراد آسیب دیده دو نفر از نیروهای پلیس نیز به چشم میخورد.
منطقه مرزی چمن در ایالت بلوچستان پاکستان واقع است و به عنوان یکی از گذرگاههای اصلی با افغانستان به شمار میرود.
با این حال گفته شد که شدت انفجار به حدی بود که چند خودرو و موتور سیکلت در محل حادثه نیز منهدم شدهاند.
تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حادثه را برعهده نگرفته، اما مقامان امنیتی محلی بلوچستان پاکستان از احتمال دست داشتن گروههایی جدایی طلب در این انفجار خبر دادهاند.
وقوع این انفجار همزمان با آن صورت گرفته که این گذرگاه مرزی به دستور مقامات پاکستانی به دلیل نگرانی از شیوع ویروس کرونا از امروز تعطیل اعلام شده بود.
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