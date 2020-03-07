بیمار مبتلا به کرونا از خارج استان به یزد منتقل نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دهقانی امروز در جلسه کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها با اشاره به نگرانی شهروندان از انتقال بیماران مبتلا به کرونا از سایر استان‌ها و بستری در بیمارستان‌های یزد اظهار داشت: بر اساس ابلاغ وزارت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور حق هیچ‌گونه جابجایی بیمار مبتلا به کرونا را نخواهند داشت.

وی افزود: از ابتدای شیوع این بیماری و آغاز فرایند درمان تاکنون هیچ‌گونه جابجایی بیمار صورت نگرفته و این اطمینان را به همشهریان محترم می‌دهیم که کادر درمانی استان با تمام توان در خدمت مردم خواهد بود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ضمن قدردانی از شورای اسلامی شهر و شهرداری در خرید تجهیزات بیان کرد: پارلمان شهر یزد از ابتدای بروز این مسئله تا امروز در کنار کادر درمان بود و امیدواریم به زودی شاهد درمان تمامی بیماران و ریشه کنی این بیماری باشیم.

دهقانی همچنین با اشاره به اجرای طرح پایش سلامت یادآور شد: در موضوع پیشگیری، طرح محله به محله با کمک بسیج، شهرداری و دستگاه‌های خدمات رسان اجرایی و اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش مهر، در این جلسه از ربات پرستار نیز با حضور شهردار و جمعی از اعضای شورای شهر رونمایی شد.