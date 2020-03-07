سید عبدالله طباطبایی عصر شنبه در حاشیه ستاد پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دادستانی مرکز استان بعد از خبر شیوع کرونا ویروس در کشور نظارت‌های خود را بر وضعیت محصولات مرتبط با پیشگیری از کرونا ویروس از جمله مواد ضدعفونی کننده و ماسک شروع کرده و نظارت خود را بر داروخانه‌ها و مراکز درمانی استان تشدید کرده است.

وی بیان کرد: دادستانی با جدیت رسیدگی به تخلفات گران‌فروشی یا کم‌فروشی وسایل و تجهیزات بهداشتی در داروخانه‌ها و مراکز درمانی در دستور کار قرار داده و در این مدت نیز با متخلفان برخورد قاطعانه ای داشته است و با توجه به اهمیت موضوع این مهم همچنان در دستور کار قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل با اشاره به بازدیدهای سرزده از داروخانه و مراکز بهداشتی استان برای پیشگیری از گران‌فروشی و کم‌فروشی لوازم بهداشتی، گفت: احتکار، کم‌فروشی و گران فروشی لوازم بهداشتی مورد نیاز مردم مصداق جرم است و دادستانی در این راستا بدون اغماض با متخلفان برخورد می‌کند.

وی افزود: با ورود دستگاه قضائی استان و همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف قدم‌های مؤثری برای تأمین مواد و اقلام بهداشتی مورد نیاز مردم برداشته شده است و این فرایند همچنان ادامه دارد.

طباطبایی گفت: از همان لحظات اول انتشار اخبار احتمالی از ویروس کرونا، رصد اخبار مرتبط با موضوع کرونا ویروس در فضایی مجازی استان در دستور کار قرار داده است و با متخلفین بدون اغماض برخورد می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل افزود: با توجه به نیاز مردم استان در شرایط فعلی به اقلام و مواد بهداشتی، دستورات لازم صادر شده است که داروخانه‌های استان فعالیت خود را شبانه روزی کنند.

وی بیان کرد: با توجه به دستور رئیس دستگاه قضائی و دادستان کل کشور تا نابودی کامل ویروس کرونا و احقاق حقوق مردم و حل مشکلات و کمبودهای موجود، در کنار مردم استان خواهیم بود.