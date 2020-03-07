شمار ابتلا به کرونا در آلمان به ۷۹۵ نفر افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان به ۷۹۵ نفر رسیده است.

بر اساس اعلام این رسانه، مؤسسه «روبرت کخ» امروز شنبه ساعت ۵ بعدازظهر به وقت اروپای مرکزی این خبر را اعلام کرد.

این در حالیست که شمار مبتلایان به ویروس کرونا ساعت ۸ صبح ۶۸۴ نفر اعلام شده بود.

گفتنی است، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان در عرض یک هفته ۱۰ برابر شده است.

بیشترین موارد ابتلا به کرونا در ایالت‌های نوردراین-وستفالن، بایرن و بادن-وورتمبرگ بوده‌است.

قرار است سران حزب سوسیال دمکرات و احزاب برادر سوسیال مسیحی و دمکرات مسیحی آلمان شامگاه فردا یکشنبه با یکدیگر به بحث درباره تاثیرات ویروس کرونا و تمهیدات ضروری برای کمک به مردم و مدیریت آن بپردازند.