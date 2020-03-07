مردم از حضور در تجمعات پرهیز کنند

مجید شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شیوع بیماری ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است، بیان کرد: تعداد آمار مبتلایان در سطح استان در حال افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: طبق پیش بینی‌ها طی ده روز آینده شیوع این بیماری در سطح استان افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: ر عایت نکات بهداشت فردی ضروری است و باید از تردد بی مورد در مناطق شلوغ و پرتردد پرهیز کرد.

وی بیان کرد: مردم باید نسبت به سلامت خود و خانواده خود حساس باشند و به هشدارها توجه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: مردم از حضور در تجمعات در راستای پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا پرهیز کنند.