  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ اسفند ۱۳۹۸، ۲۲:۰۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

مردم از حضور در تجمعات پرهیز کنند

مردم از حضور در تجمعات پرهیز کنند

شهرکرد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: مردم از حضور در تجمعات در راستای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا پرهیز کنند.

مجید شیرانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شیوع بیماری ویروس کرونا در چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است، بیان کرد: تعداد آمار مبتلایان در سطح استان در حال افزایش است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ادامه داد: طبق پیش بینی‌ها طی ده روز آینده شیوع این بیماری در سطح استان افزایش می‌یابد.

وی بیان کرد: ر عایت نکات بهداشت فردی ضروری است و باید از تردد بی مورد در مناطق شلوغ و پرتردد پرهیز کرد.

وی بیان کرد: مردم باید نسبت به سلامت خود و خانواده خود حساس باشند و به هشدارها توجه کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تاکید کرد: مردم از حضور در تجمعات در راستای پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا پرهیز کنند.

کد مطلب 4872704

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها