پذیرش بیماران کرونایی بازنگری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، درباره مصوبات جلسه هماهنگی رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران که با حضور معاونان بهداشت و درمان وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: قرار شد هماهنگی بیشتری در زمینه مقابله با کرونا ویروس جدید انجام و از ظرفیت‌های بخش دولتی به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده بیشتری شود. بهره‌گیری بیشتر از بخش‌های عمومی بیمارستان‌های دانشگاهی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پیگیری برای پاسخ سریع‌تر به آزمایش‌های افراد مشکوک به کرونا یکی از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران در ادامه گفت: برای کاهش بار مراجعات به بیمارستان‌ها و بخش‌های ویژه و بخش‌های دیگر قرار شد پروتکل‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی و بقیه الله بازنگری و بر اساس بازنگری جدید درباره پذیرش بیماران تصمیم گرفته شود.

زالی اظهار کرد: موضوع دیگری که در این نشست مطرح شد چگونگی پذیرش افراد مراجعه کننده به بیمارستان‌ها با علائم خفیف کووید ۱۹ بود.

وی در پایان با اشاره به اینکه بیمارانی که حالشان بهتر شده تا ۱۴ روز امکان سرایت بیماری از آنان به افراد سالم وجود دارد گفت: بنابراین قرار شد بیمارانی که حالشان بهتر شده و امکان منتقل شدن از بیمارستان را دارند یک فضای بینابینی برای آنان تخصیص پیدا کند تا پس از بهبودی کامل به منزل باز گردند.