گردشگری مجازی جایگزین مسافرت نوروزی شود/ سفر بر بال اینترنت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها که به خاطر جلوگیری از سفرهای نوروزی به مردم توصیه می‌شود در خانه بمانند و شهرهای گردشگرپذیر را امسال برای عدم شیوع کرونا از برنامه سفر خویش خارج کنند، لزوم فراهم ساختن زیرساخت‌های گردشگری مجازی بیش از پیش احساس می‌شود.

گردشگری مجازی یا گردشگری الکترونیک صنعت جدیدی است که عمری کمتر از نیم قرن دارد؛ این گردشگری به معنای حضور در سرزمین دیجیتالی اطلاعات و ارتباطات و شبکه گسترده جهانی تعریف شده که امکان مشاهده اطلاعات صوتی، تصویری و متنی را از دنیای واقعی اطراف ما در اختیارمان می‌گذارد.

پسندیده است که به درون خویش سفر کرد

در پیوند با این موضوع احمد محیط طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه «حالا که مردم از سفرهای نوروزی محروم هستند پیشنهاد شما برای آنان در روزهای تعطیل چیست؟» می‌گوید: گردشگری مجازی راه حل این صنعت در شرایط فعلی است اما نوروز بازگشت به ریشه است سفر به نوروز مربوط نیست بلکه سفر به قصد دیدن زادگاه و خانواده است. پس پسندیده است که به درون خویش سفر کرده و فرصتی است برای اینکه کیستیم ودرک این موضوع مهم است اما گردشگری مجازی امکان کسب درآمد را هم به دنبال دارد.

به پرتال جامع گردشگری مجازی فارس مراجعه کنید

با این حال مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس درباره ایجاد گردشگری مجازی در استان در گفتگو با خبرنگار مهر از وجود پرتال جامع گردشگری مجازی شهر شیراز و استان فارس خبر می‌دهد و می‌گوید: گردشگری مجازی در ۱۳۰ جاذبه تاریخی، مذهبی، فرهنگی و طبیعی شهر شیراز و استان فارس با بهره گیری از تصاویر پانوراما و تور مجازی، فیلم، عکس، نقشه و توضیحات در اختیار علاقه مندان به سفر مجازی به استان فارس است.

به گفته مصیب امیری، سامانه USSD با شماره #۹۷۹۷*۶۶۵۵*، به روز رسانی و معرفی پرتال جامع گردشگری مجازی استان به نشانی fafarschto.ir به عنوان اقدامات اجرا شده در فضای مجازی است.

وی همچنین عنوان می‌کند: وب سایت پایگاه میراث جهانی پاسارگاد به نشانی www.pasargadae.ir و سایت محور ساسانی فارس شامل مجموعه طبیعی تاریخی بی شاپور، فیروز آباد و سروستان به نشانی www.salfbase.com در دسترس گردشگران برای پرهیز از سفر فیزیکی به استان فارس است.

به هر حال این روزها شرایط خاصی که در کشور حاکم شده، مردم را از مسافرت‌های نوروزی تا حد بسیار زیادی محروم کرده است. گردشگری مجازی شاید به اندازه گردشگری مرسوم نتواند برای اوقات نوروزی مردم جذاب باشد اما استفاده از این شرایط نیز خالی از لطف نیست.

گردشگری مجازی حداقل به کاربر کمک می‌کند در روزهای خانه نشینی ناشی از کرونا اطلاعات غنی‌تر نسبت به آثار تاریخی، فضاهای گردشگری و… کسب کند از این رو شاید بتواند کمی از خلاء های نوروزی مسافرت‌ها را تامین کند.