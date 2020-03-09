طرح مقابله با ارائه مانتوهای نامتعارف ادامه دارد

سرهنگ نادر مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پلیس اماکن طرح مقابله با اصنافی که لباس‌های نامتعارف عرضه می‌کنند را همچنان ادامه می‌دهد، اظهار کرد: با اتحادیه پوشاک طرح خوبی را در راستای مناسب سازی پوشاک شروع کردیم و به مزون‌هایی که مانتوهای نامتعارف عرضه می‌کنند هشدار داده‌ایم.

وی افزود: با مغازه دارانی که مانتوهای نامتعارف عرضه می‌کنند، برخورد می‌کنیم و البته به آنها هشدارهای لازم هم داده شده است.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت ادامه داد: البته این را بگویم که اصناف از طریق اتحادیه موارد گفته شده را توجیه شدند و می‌دانند هیچ گونه پوشاک غیرمتعارف و البسه‌ای که هنجارهای کشور را زیر سوال می‌برد عرضه نکنند.

به گفته سرهنگ مرادی اگر مواردی از تخلف مشاهده شود برابر قانون نظام صنفی با آنها برخورد می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در صورت مشاهده تخلف فوراً (بار اول تخلف آن واحد صنفی) مغازه پلمب می‌شود یا خیر گفت: به اصناف تذکرات لازم را دادیم و البته مغازه‌داران بسیاری طبق بررسی‌هایی که انجام شده موارد گفته شده را رعایت می‌کنند.

معاون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت پایتخت ادامه داد: در نظارت‌هایی که انجام می‌شود ۹۹ درصد اصناف موارد گفته شده را رعایت کردند و شاید یک درصد تخلف انجام داده‌اند که برای بار اول تذکر می‌دهیم و اگر به تذکر داده شده بی اعتنایی کردند برابر با قانون نظام اجرایی صنفی با اینها برخورد می‌کنیم که ممکن است منجر به پلمب این واحدها هم شود.