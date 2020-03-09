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۱۹ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۴۵

پیامدهای کرونا دامنگیر یک وزیر کویتی می شود

پیامدهای کرونا دامنگیر یک وزیر کویتی می شود

یک وزیر کویتی بعد از بازگشت از انگلیس برای بررسی مسئله ابتلا به ویروس کرونا تحت قرنطینه قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، مبارک الحریص وزیر مشاور کویت در امور پارلمانی این کشور قرار است بعد از بازگشت از انگلیس در منزل خود قرنطینه شود.

الحریص نخستین مسئول برجسته دولتی در کویت به شمار می‌آید که درگیر مسئله کرونا شده است.

این اقدام در خصوص وزیر کویتی بنا به درخواست‌ها و توصیه‌های وزارت بهداشت این کشور مبنی بر قرنطینه تمام کسانی که از انگلیس به کویت می آیند صورت می‌گیرد.

الحریص در حال حاضر برای گذراندن مرخصی خود در لندن به سر می‌برد.

پیش از این وزارت بهداشت کویت از ابتلای ۶۲ نفر در این کشور به ویروس کرونا خبر داده بود.

کد مطلب 4873427
فاطمه صالحی

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