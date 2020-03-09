پیامدهای کرونا دامنگیر یک وزیر کویتی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القبس، مبارک الحریص وزیر مشاور کویت در امور پارلمانی این کشور قرار است بعد از بازگشت از انگلیس در منزل خود قرنطینه شود.

الحریص نخستین مسئول برجسته دولتی در کویت به شمار می‌آید که درگیر مسئله کرونا شده است.

این اقدام در خصوص وزیر کویتی بنا به درخواست‌ها و توصیه‌های وزارت بهداشت این کشور مبنی بر قرنطینه تمام کسانی که از انگلیس به کویت می آیند صورت می‌گیرد.

الحریص در حال حاضر برای گذراندن مرخصی خود در لندن به سر می‌برد.

پیش از این وزارت بهداشت کویت از ابتلای ۶۲ نفر در این کشور به ویروس کرونا خبر داده بود.